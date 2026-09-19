Gilberto Lira reúne apoiadores em Rio Branco e destaca força da campanha

Candidato a deputado estadual pelo União Brasil participou de ato na capital e agradeceu a mobilização de apoiadores

Gilberto Lira participa de ato de campanha em Rio Branco e reúne apoiadores /Foto: Reprodução

O candidato a deputado estadual Gilberto Lira (União Brasil) participou neste sábado (19) de um ato de campanha em Rio Branco e destacou, em publicação nas redes sociais, a mobilização de apoiadores na capital acreana.

Na publicação, Lira afirmou que Rio Branco “abraçou” a campanha e associou a presença de apoiadores à trajetória do mandato. O candidato também declarou que sua campanha recebe votos de diferentes regiões do estado.

“É o acreano quem decide. Nossos votos vêm de todo o estado. Muito obrigado por tudo, minha querida Rio Branco”, escreveu.

Gilberto Lira concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre. Ele é filiado ao União Brasil e disputa a reeleição para deputado estadual nas eleições de 2026.

A votação do primeiro turno está marcada para 4 de outubro.