Dependências do local já começam a registrar grande número de pessoas

Lideranças, prefeitos, deputados e pré-candidatos de diversas legendas aliadas também começam a chegar. — Foto: ContilNet

O ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, começa a lotar com o público para prestigiar a convenção partidária que oficializa a candidatura de Mailza pela disputa ao governo do Estado e a de Jessica, como vice na chapa majoritária.

A poucos minutos do início oficial da convenção, as dependências do local já começam a registrar grande número de pessoas, impulsionadas pela chegada de militantes, simpatizantes e lideranças políticas de várias regiões do estado.

O fluxo de entrada nos portões principais tem sido constante. Lideranças, prefeitos, deputados e pré-candidatos de diversas legendas aliadas também começam a chegar.

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