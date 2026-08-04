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Ginásio do Sesc começa a lotar para convenção de Mailza e Jessica

Dependências do local já começam a registrar grande número de pessoas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Ginásio do Sesc começa a lotar para convenção de Mailza e Jessica
Lideranças, prefeitos, deputados e pré-candidatos de diversas legendas aliadas também começam a chegar. — Foto: ContilNet

O ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, começa a lotar com o público para prestigiar a convenção partidária que oficializa a candidatura de Mailza pela disputa ao governo do Estado e a de Jessica, como vice na chapa majoritária.

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A poucos minutos do início oficial da convenção, as dependências do local já começam a registrar grande número de pessoas, impulsionadas pela chegada de militantes, simpatizantes e lideranças políticas de várias regiões do estado.

O fluxo de entrada nos portões principais tem sido constante. Lideranças, prefeitos, deputados e pré-candidatos de diversas legendas aliadas também começam a chegar.

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