Gladson Cameli e Bittar empatam na liderança da corrida ao Senado no Acre

Cenário consolidado mostra ex-governador com 24% e senador com 21% na disputa por duas vagas

Estudo mostra Cameli na frente na primeira escolha do eleitor e Bittar liderando a segunda opção/ Foto: Reprodução

A disputa pelas duas cadeiras do Acre no Senado Federal apresenta empate técnico na liderança entre Gladson Cameli (PP) e Marcio Bittar (PL), segundo levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira (21). No cenário consolidado, que soma a primeira e a segunda opção de voto dos entrevistados, Cameli registra 24% das intenções, enquanto Bittar alcança 21%.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois primeiros colocados estão em situação de igualdade estatística.

A terceira posição também registra empate técnico entre o ex-governador Jorge Viana (PT) e a ex-deputada Mara Rocha (Republicanos), ambos com 15% das indicações no resultado consolidado.

A sequência traz o deputado federal Eduardo Velloso (SD), com 6%, o senador Petecão (PSD), com 5%, o Professor Inácio Moreira (Psol), com 4%, e o Dr. Junior Feitosa (DC), com 1%. Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento detalha a preferência do eleitor acreano ao isolar as duas escolhas permitidas para o cargo nesta eleição.

Na primeira opção de voto, Gladson Cameli aparece na frente com 34% das citações, seguido por Jorge Viana, que soma 20%. Marcio Bittar ocupa o terceiro posto com 17%, enquanto Mara Rocha atinge 13%. Eduardo Velloso e Petecão pontuam com 5% cada um. Professor Inácio Moreira e Dr. Junior Feitosa registram 1% cada. Brancos e nulos chegam a 2%, mesmo índice dos indecisos.

Já na segunda opção de voto, o cenário muda de figura: Marcio Bittar assume a liderança com 25% das indicações dos eleitores. Mara Rocha aparece em segundo lugar com 17%, seguida por Gladson Cameli (15%) e Jorge Viana (11%). Professor Inácio Moreira e Eduardo Velloso somam 6% cada, enquanto Petecão registra 5% e Dr. Junior Feitosa pontua com 1%. Votos brancos e nulos representam 6%, e 8% não responderam.

A pesquisa do Real Time Big Data realizou 1.600 entrevistas com eleitores no Acre entre os dias 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01620/2026.