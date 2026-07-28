Gladson convoca convenção para oficializar Mailza, Jéssica, Bittar e sua candidatura

A convenção marcará um dos principais momentos da organização da federação para as eleições deste ano

Convenção será no próximo dia 4 de agosto/Foto: ContilNet

O presidente da Federação União Progressista no Acre, Gladson Camelí, convocou os filiados do Progressistas (PP) e do União Brasil para participarem da Convenção Estadual Eleitoral de 2026. O encontro será realizado na próxima terça-feira (4), a partir das 17h, no Sesc Bosque, em Rio Branco.

A convenção marcará um dos principais momentos da organização da federação para as eleições deste ano. Na ocasião, serão definidas as alianças para a disputa majoritária e homologadas a candidatura à reeleição da governadora Mailza Assis, da candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, de Gladson Camelí e Marcio Bittar ao Senado da República, e respectivos suplentes, além da composição das chapas proporcionais para deputado federal e deputado estadual.

Entre os assuntos previstos na pauta também estão a deliberação sobre eventuais coligações, o preenchimento de vagas remanescentes, substituições de candidaturas e demais providências necessárias para o registro das chapas junto à Justiça Eleitoral, conforme determina a legislação vigente e o Estatuto da Federação.

A convocação dos convencionais será feita pelos meios previstos no artigo 12 do Estatuto da Federação União Progressista, sem prejuízo da divulgação pública do ato.

A expectativa é que a convenção reúna lideranças políticas, parlamentares, pré-candidatos, filiados e apoiadores da federação para oficializar as decisões que nortearão a participação do grupo nas Eleições Gerais de 2026.