O deputado ressaltou que a decisão final ainda não foi tomada

A declaração expõe o clima de tensão e insatisfação nos bastidores da base governista | Foto: ContilNet

Em entrevista exclusiva ao ContilNet nos bastidores do pleito, o deputado estadual Luiz Gonzaga confirmou que está reavaliando a continuidade de sua pré-candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O parlamentar apontou como motivo central a falta de isonomia na distribuição de apoio e estrutura política dentro da base aliada e no MDB.

De acordo com Gonzaga, a máquina pública e as secretarias do Governo do Estado têm sido direcionadas de maneira privilegiada para beneficiar apenas um grupo restrito de pré-candidatos — inclusive pessoas que sequer exercem mandato atualmente —, deixando outros parlamentares em desvantagem na disputa proporcional.

“Nós realmente estamos avaliando. Porque hoje a estrutura do governo do estado está indo só para alguns parlamentares, inclusive para pessoas que nem mandato têm. Então isso fica muito difícil, porque fica uma disputa desigual. Uns têm secretaria de porteira fechada, outros têm várias secretarias, pessoas que nem candidatos, nem mandato têm, também estão sendo muito beneficiadas… E eu vou ter que lutar, vou ter que entrar numa campanha sozinho. Então, por conta disso, nós estamos avaliando”, afirmou Gonzaga.

O deputado ressaltou que a decisão final ainda não foi tomada, pois depende de alinhamentos e conversas em andamento com sua base aliada e grupo político.

“Ainda está em avaliação, exatamente. Eu estou aqui porque ainda não consegui conversar com todo o meu pessoal, com algumas pessoas que eu preciso conversar. Não posso tomar uma decisão sozinho, mas vamos decidir como será”, concluiu o parlamentar.

A declaração expõe o clima de tensão e insatisfação nos bastidores da base governista e do próprio MDB, sinalizando que os rumos da chapa proporcional para a Aleac continuam em aberto.