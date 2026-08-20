20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Irinéia Barbosa prestigia inauguração do comitê de Bocalom e reforça bandeiras

Candidata a deputada federal pelo PSDB, número 4555, defende avanços na saúde, fortalecimento do empreendedorismo e mais atenção às mães atípicas e famílias acreanas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Irinéia Barbosa prestigia inauguração do comitê de Bocalom e reforça bandeiras
📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades
Na noite desta quarta-feira (19), um dia após inaugurar seu próprio comitê, a candidata a deputada federal Irinéia Barbosa (PSDB – 4555) prestigiou a inauguração do comitê de Tião Bocalom, candidato a governador, e de seu vice, Sargento Adonis, em Rio Branco.
Durante a agenda, Irinéia reforçou bandeiras de sua campanha, com destaque para saúde, empreendedorismo, geração de emprego, defesa das mulheres e mais oportunidades. A candidata também destaca um olhar especial para mães atípicas, donas de casa e mulheres que enfrentam diariamente os desafios de cuidar da família e construir uma vida melhor.
Na saúde, Irinéia defende o fortalecimento da oncologia no Acre, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento dentro do estado. Na economia, defende mais apoio aos pequenos negócios, produtores e trabalhadores da capital e do interior.
“Quero trabalhar por um Acre onde as pessoas tenham saúde, oportunidade e condições para crescer com o próprio trabalho”, afirmou Irinéia.
Quer conhecer as propostas de Irinéia Barbosa para o Acre? Acesse Irineiabarbosa.com.
Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.