Candidata a deputada federal pelo PSDB, número 4555, defende avanços na saúde, fortalecimento do empreendedorismo e mais atenção às mães atípicas e famílias acreanas

Na noite desta quarta-feira (19), um dia após inaugurar seu próprio comitê, a candidata a deputada federal Irinéia Barbosa (PSDB – 4555) prestigiou a inauguração do comitê de Tião Bocalom, candidato a governador, e de seu vice, Sargento Adonis, em Rio Branco.

Durante a agenda, Irinéia reforçou bandeiras de sua campanha, com destaque para saúde, empreendedorismo, geração de emprego, defesa das mulheres e mais oportunidades. A candidata também destaca um olhar especial para mães atípicas, donas de casa e mulheres que enfrentam diariamente os desafios de cuidar da família e construir uma vida melhor.

Na saúde, Irinéia defende o fortalecimento da oncologia no Acre, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento dentro do estado. Na economia, defende mais apoio aos pequenos negócios, produtores e trabalhadores da capital e do interior.

“Quero trabalhar por um Acre onde as pessoas tenham saúde, oportunidade e condições para crescer com o próprio trabalho”, afirmou Irinéia.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom