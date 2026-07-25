Jéssica celebrou a união | Foto: Diego Gurgel

Durante a convenção do MDB realizada neste sábado (25), em Rio Branco, a ex-deputada federal e pré-candidata a vice-governadora Jéssica Sales (MDB) rebateu comentários de que suas decisões políticas seriam direcionadas por seu pai, o ex-prefeito e presidente estadual da sigla, Vagner Sales.

Ao comentar o processo de escolha de seu nome para compor a chapa majoritária com a governadora Mailza Assis (PP), Jéssica destacou que sua atuação é pautada por sua história própria na política acreana e por suas convicções pessoais.

“As pessoas às vezes começam, elas falam que ‘ah, a Jéssica Sales é mandada pelo pai’ e coisa e tal. Não, negativo. A minha trajetória política não pertence a alguma outra pessoa decidir na minha vida. Eu tenho muito trabalho prestado aqui no estado do Acre, são oito anos como deputada federal. E eu sou assim, eu sou coração. O que está dentro de mim é o Espírito Santo, é Deus, quando Ele fala ‘é essa parte, é assim, vai’, e eu vou”, declarou.

A pré-candidata também celebrou a recepção calorosa da militância e dos aliados do Progressistas e do MDB após o anúncio da aliança.

“Eu estou em êxtase, porque todos estão me acolhendendo muito bem. O partido da governadora, a própria governadora… Parece assim que a gente já estava, já estava escrito. A melhor [recepção] acho que seria impossível. Me sinto muito feliz”, concluiu Jéssica.