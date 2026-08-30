Leonardo Melo propõe construção de dois novos conjuntos habitacionais inspirados no Manoel Julião

Candidato a deputado federal quer destinar metade da emenda de bancada do Acre para criar dois novos conjuntos

Proposta busca resgatar o modelo urbanístico implementado na gestão do ex-governador Flaviano Melo/ Foto: Ascom

A campanha de Leonardo Melo (MDB) vem ganhando força e crescendo a cada dia no Acre, impulsionada também pelo resgate do legado de seu pai, o ex-governador Flaviano Melo, e de seu avô, Raimundo Melo. É nesse momento de crescimento que o candidato a deputado federal apresenta uma de suas principais propostas: a construção de dois novos conjuntos habitacionais inspirados no modelo do Manoel Julião.

Para viabilizar os projetos, Leonardo propõe trabalhar em Brasília para garantir metade dos recursos de uma emenda de bancada do Acre. Como referência, o valor destinado ao estado por meio da emenda de bancada no ano passado foi de aproximadamente R$ 528 milhões.

A ideia é utilizar os recursos para viabilizar dois empreendimentos de grande porte, com planejamento urbano, moradia e infraestrutura, seguindo a inspiração do Manoel Julião, um dos conjuntos habitacionais que marcaram a história de Rio Branco.

A proposta prevê a construção de 3 mil apartamentos, com potencial para gerar até 18 mil empregos diretos e indiretos durante a execução dos projetos. Além de ampliar o acesso à moradia, a iniciativa pretende movimentar a economia, envolvendo trabalhadores, empresas, fornecedores e prestadores de serviços.

“Se nós conseguirmos trazer metade de uma emenda de bancada para esse projeto, teremos condições de realizar dois grandes projetos habitacionais. Estamos falando de cerca de 3 mil apartamentos, que podem gerar até 18 mil empregos diretos e indiretos. É moradia para as famílias, geração de emprego para os trabalhadores e dinheiro circulando na economia do Acre. O Manoel Julião é uma referência e mostra que grandes obras podem transformar a vida das pessoas”, afirma Leonardo Melo.

A proposta faz parte da estratégia do candidato de defender, em Brasília, projetos estruturantes para o Acre. A intenção é buscar recursos para obras capazes de produzir impacto não apenas na área habitacional, mas também na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

A construção dos dois novos conjuntos habitacionais é apresentada como uma forma de transformar a experiência do passado em um projeto para o futuro, resgatando a inspiração do Manoel Julião e levando para novas famílias a possibilidade de conquistar a casa própria.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom