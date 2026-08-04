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“Lugar de mulher é na política”, diz Michelle Melo ao celebrar Mailza e Jessica

Parlamentar disse que a convenção representa um momento de valorização da presença feminina na política

Por Matheus MelloAtualizado
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“Lugar de mulher é na política”, diz Michelle Melo ao celebrar Mailza e Jessica
Parlamentar conversou com o ContilNet. — Foto: ContilNet

A deputada estadual Michelle Melo participou, nesta terça-feira (4), da convenção que oficializa as candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Acre e de Jéssica Sales à vice-governadoria. Candidata à reeleição, Michelle afirmou que chega ao evento com um sentimento diferente das disputas anteriores.

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Em entrevista ao ContilNet, a parlamentar disse que a convenção representa um momento de valorização da presença feminina na política acreana.

“Dessa vez, o coração está feliz. Ao contrário das outras vezes que eu estive, dessa vez nós estamos celebrando a força feminina, a liderança feminina”, afirmou.

Michelle lembrou que, em sua primeira convenção como candidata, defendeu a participação das mulheres na política e disse que vê esse discurso se concretizando com a chapa majoritária formada por duas mulheres.

“Eu recordava hoje que, da primeira vez que subi numa convenção, falava que lugar de mulher é na política, sim. E aqui nós estamos para celebrar a nossa pré-candidata ao governo, Mailza, e a nossa pré-candidata a vice, Jéssica”, declarou.

Ao final, a deputada agradeceu aos apoiadores que acompanham seu mandato e demonstrou confiança na campanha pela reeleição.

“Quero agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto de gente cuidando de gente e, se Deus quiser, vamos mais uma vez juntos”, concluiu.

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