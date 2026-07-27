Novo oficializa Romeu Zema como candidato à Presidência da República

O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (27), a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante a convenção nacional da legenda, realizada de forma virtual, seguida por uma coletiva de imprensa em Brasília. As informações são do g1.

Em seu primeiro discurso como candidato oficial, Zema afirmou que é o único presidenciável que conhece o “Brasil real”, destacou sua trajetória como empresário e fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O candidato também apresentou propostas para a área da segurança pública. Entre elas, defendeu que facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas e propôs a construção de um “superpresídio” em uma região remota do país, “de preferência no meio da Amazônia”, para concentrar líderes do crime organizado.

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Durante a coletiva, Zema afirmou ainda que pretende reduzir privilégios no setor público, combater a corrupção, criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e alterar as regras para nomeação de ministros do STF. Entre as mudanças defendidas estão a adoção de idade mínima de 60 anos para ingresso na Corte, indicação por lista tríplice e o fim das decisões monocráticas.

Apesar da oficialização da candidatura, o Novo ainda não definiu quem ocupará a vaga de candidato a vice-presidente. Segundo Zema, o nome será anunciado até o dia 5 de agosto, dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, e deverá atender ao critério de possuir “ficha limpa”.

Com a confirmação de Romeu Zema, aumenta a lista de candidatos já oficializados para a disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: g1