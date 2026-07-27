27/07/2026
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Novo oficializa Romeu Zema como candidato à Presidência da República

Ex-governador de Minas Gerais criticou o PT e o STF

Por Redação ContilNet 27/07/2026 às 14:00
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Novo oficializa Romeu Zema como candidato à Presidência da República

O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (27), a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante a convenção nacional da legenda, realizada de forma virtual, seguida por uma coletiva de imprensa em Brasília. As informações são do g1.

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Em seu primeiro discurso como candidato oficial, Zema afirmou que é o único presidenciável que conhece o “Brasil real”, destacou sua trajetória como empresário e fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O candidato também apresentou propostas para a área da segurança pública. Entre elas, defendeu que facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas e propôs a construção de um “superpresídio” em uma região remota do país, “de preferência no meio da Amazônia”, para concentrar líderes do crime organizado.

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Durante a coletiva, Zema afirmou ainda que pretende reduzir privilégios no setor público, combater a corrupção, criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e alterar as regras para nomeação de ministros do STF. Entre as mudanças defendidas estão a adoção de idade mínima de 60 anos para ingresso na Corte, indicação por lista tríplice e o fim das decisões monocráticas.

Apesar da oficialização da candidatura, o Novo ainda não definiu quem ocupará a vaga de candidato a vice-presidente. Segundo Zema, o nome será anunciado até o dia 5 de agosto, dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, e deverá atender ao critério de possuir “ficha limpa”.

Com a confirmação de Romeu Zema, aumenta a lista de candidatos já oficializados para a disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: g1

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