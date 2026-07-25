Mailza é recebida com festa, gritos e aplausos na convenção do MDB

A governadora Mailza Assis (PP) foi recebida sob clima de festa, com gritos e muitos aplausos da militância, ao chegar à convenção do MDB realizada neste sábado (25), na sede do partido, em Rio Branco. O ato marcou a oficialização da aliança entre o Progressistas e o MDB para a disputa eleitoral no Acre.
Entusiasmada com o acolhimento do público e das lideranças presentes, a chefe do Executivo estadual celebrou a formação da chapa majoritária, que terá a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) como pré-candidata a vice-governadora.
“A melhor expectativa, porque agora nós temos uma aliança, concretiza-se essa chapa. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Jéssica, com toda a nossa turma de candidatos… Todo mundo que faz parte dessa aliança vitoriosa, e vamos em frente. Seguir trabalhando, pensando na nossa população, colocando em primeiro lugar o interesse das pessoas que precisam da política, porque é através dela que a gente transforma”, afirmou Mailza.
Questionada sobre o impacto de compor uma chapa formada integralmente por mulheres nas cabeças da disputa, a governadora ressaltou o simbolismo da união e o avanço da representatividade no estado.
“Para provar que o Acre não tem preconceito, para provar que o Acre abraça a mulher e a participação feminina na política no nosso estado é real. Duas mulheres, e nós estamos de coração aberto, felizes para essa batalha”, completou.
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