Evento contou com a presença de apoiadores/Foto: Ascom

Foi no meio de abraços, conversas e demonstrações de apoio que a governadora candidata à reeleição, Mailza (PP), participou, nesta quinta-feira (27), de uma reunião promovida pela candidata à reeleição para deputada estadual Michele Melo (União Brasil). O encontro reuniu mais de 100 apoiadores e lideranças em um momento de escuta e diálogo sobre as necessidades das comunidades e os caminhos para continuar avançando no Acre.

Mailza agradeceu o convite e a receptividade dos participantes e reafirmou seu compromisso de continuar percorrendo os municípios e dialogando diretamente com os acreanos durante o período eleitoral.

“É muito importante estar perto das pessoas, ouvir suas necessidades e conversar sobre o Acre que queremos construir. Essa caminhada é feita com diálogo, união e, principalmente, com compromisso com a nossa população”, afirmou.

A governadora ressaltou que o mais importante é ouvir as pessoas, conhecer de perto as demandas das comunidades e apresentar propostas para os próximos anos.

A candidata Michele enfatizou a importância da liderança das mulheres na política.

“Estamos aqui falando de um projeto de cuidado, precisamos trabalhar para o povo, Deus me deu, como médica, a lição de cuidar das pessoas, cuidar de gente e eu aprendi que através da política a gente consegue cuidar ainda mais das pessoas porque a gente tem acesso a tudo e da pra ajudar a população. Na política, a gente consegue ajudar realmente o povo”, falou.

William Damasceno, dono do local onde ocorreu o encontro, disse que a comunidade está pronta pra receber duas mulheres como gestoras maiores do estado. “Sou militar e seu direito é seu dos avanços que já foram feitos, precisamos de mais e com Mailza e Michele teremos esse acesso”, afirmou.

A reunião fez parte da agenda de campanha da candidata à reeleição e reforçou a mobilização de apoiadores em torno do projeto apresentado por Mailza para o futuro do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom