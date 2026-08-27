Candidato ao Governo pelo PSB afirma que disputa nasce da confiança no futuro e defende que acreanos voltem a acreditar em novas oportunidades no Estado

Thor Dantas durante o lançamento da candidatura ao Governo do Acre, realizado nesta quinta-feira (27), em Xapuri/Foto: Ascom

O lançamento da campanha de Thor Dantas (PSB) ao Governo do Acre, nesta quinta-feira (27), em Xapuri, foi marcado por emoção e por uma declaração que sintetizou o sentimento que o candidato pretende levar para a disputa eleitoral: ele acredita que o Acre ainda pode mudar sua história.

Diante de apoiadores, Thor falou menos sobre a eleição como uma disputa por poder e mais sobre as razões que o fizeram aceitar o desafio de concorrer ao Governo. Disse que sua candidatura nasce de uma inquietação com o presente, mas, sobretudo, da confiança no futuro do Estado.

“Eu não desisti do Acre. Não desisti de acreditar que a gente pode viver em um Estado melhor, que nossos filhos podem construir o futuro deles aqui e que as pessoas podem voltar a olhar para frente com esperança. Eu amo essa terra e me dói ver tanta gente perdendo a confiança de que as coisas podem melhorar. Foi também por isso que eu decidi estar aqui.”

A declaração deu o tom de um lançamento em que Thor buscou apresentar a candidatura para além da oposição ao atual grupo político. Para ele, mudar o Acre significa também recuperar nas pessoas a confiança de que o Estado pode oferecer mais oportunidades e uma vida melhor.

Thor disse que, ao percorrer os municípios e conversar com a população, tem encontrado dificuldades diferentes, mas também um sentimento comum entre os acreanos: o desejo de viver em um Estado que ofereça perspectivas para quem quer permanecer, trabalhar, produzir e criar os filhos aqui.

“Eu quero que a gente volte a sonhar grande com o Acre. Durante muito tempo fomos levados a acreditar que algumas coisas simplesmente não têm solução, que é assim mesmo, que não dá para fazer. Eu não acredito nisso. Não quero que nossos jovens cresçam pensando em qual Estado precisam procurar para ter uma oportunidade. Quero que eles possam escolher ficar porque enxergam futuro aqui.”

Para o candidato, a eleição deste ano deve discutir exatamente que Acre será deixado para as próximas gerações. Thor afirmou que sua candidatura representa uma mudança de rumo após oito anos de um mesmo grupo à frente do Estado, mas ressaltou que a oposição, por si só, não é suficiente.

“Não quero ser governador apenas para ser contra o que está aí. Quero ser governador porque sou a favor de um Acre que dê certo. A favor de um Estado que respeite as pessoas, que abra caminhos para quem quer trabalhar, que cuide de quem precisa e que faça o acreano sentir orgulho e confiança no lugar onde escolheu viver.”

”Vale a pena lutar pelo Acre”

Em Xapuri, Thor também falou sobre o peso pessoal da decisão de disputar o Governo. Disse saber que uma campanha exige exposição, renúncias e enfrentamentos, mas afirmou que há momentos em que é preciso escolher entre observar uma realidade ou assumir a responsabilidade de tentar transformá-la.

“Eu poderia ter escolhido um caminho muito mais confortável para a minha vida. Mas tem uma pergunta que eu faço a mim mesmo: que Acre nós vamos deixar depois de nós? Eu tenho filhos, tenho amigos aqui, construí minha vida aqui. É aqui que estão as pessoas que eu amo. Então não dá para olhar para tudo isso e simplesmente dizer que não é problema meu. É problema nosso. E vale a pena lutar pelo Acre.”

Candidato também abordou o aspecto pessoal da decisão de entrar na disputa pelo Governo do Estado/Foto: AscomPor fim, Thor falou sobre o sentimento que pretende levar durante a campanha e disse que a disputa pelo Governo só faz sentido se estiver conectada à esperança de construir um futuro diferente para quem escolheu o Acre para viver.

“Eu quero chegar ao fim dessa caminhada sabendo que fizemos as pessoas acreditarem novamente no Acre. Que nossos filhos podem ter futuro aqui, que quem trabalha pode prosperar aqui, que ninguém precisa aceitar como destino aquilo que hoje nos entristece. Eu não quero que o acreano se acostume com pouco. Quero que ele volte a olhar para a nossa terra e enxergar tudo aquilo que ela ainda pode ser e vai ser.”