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Mailza reúne base aliada e reforça campanha no Alto Acre

Comitê reúne apoiadores e lideranças

Por Redação ContilNetAtualizado
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Mailza reúne base aliada e reforça campanha no Alto Acre
Ato marcou o início da campanha local/Foto: Assessoria

A candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza (Progressistas), reforçou nesta terça-feira (18) a mobilização da campanha no Alto Acre ao participar, em Xapuri, da inauguração do comitê do deputado estadual e candidato à reeleição Manoel Moraes. O ato reuniu apoiadores, lideranças políticas e candidatos da base aliada e ampliou a presença da coligação Avança Acre no município.

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Mailza destacou que o grande encontro em Xapuri reflete a vontade da população em seguir avançando. ​“Essa festa bonita mostra a força de um povo que quer continuar vendo o Acre crescer. Nosso compromisso com Xapuri é de trabalho: cuidar das pessoas, dos nossos produtores rurais, melhorar a infraestrutura e trazer mais oportunidades para os nossos jovens. É com essa união e alegria que vamos seguir juntos construindo um Acre cada vez melhor”, afirmou Mailza.

Políticos de diferentes partidos que integram a base aliada aproveitaram a inauguração do comitê em Xapuri para validar a candidatura de Mailza e ressaltar suas credenciais para continuar à frente do Governo do Acre. Os candidatos ao Senado Márcio Bittar (PL) e Gladson Camelí (PP) reforçaram o apoio ao nome da candidata e destacaram sua trajetória, experiência e capacidade de condução do Estado. O deputado Ney Amorim reforçou o apoio ao projeto liderado por Mailza.

Do Juruá ao Alto Acre é Mailza 11

A inauguração do comitê ocorre no início do período eleitoral e integra uma estratégia de mobilização da base aliada em diferentes regiões do Acre. Nos primeiros dias de campanha, Mailza já havia participado de uma agenda política em Cruzeiro do Sul, no Juruá, onde reuniu prefeitos, parlamentares, vereadores, candidatos, dirigentes sindicais e lideranças locais em apoio à chapa formada por Mailza e Jéssica Sales.

No encontro realizado no Juruá, a base aliada destacou a união política em torno da candidatura e defendeu a continuidade do projeto apresentado pela chapa.

Apoio aos aliados

Ainda neste terça-feira, a candidata ao governo do Estado, Mailza prestigiou a inauguração do comitê central do candidato a deputado federal Minoru Kinpara. Durante o evento, Mailza destacou a confiança no projeto político e agradeceu o apoio recebido.

“Acreditamos no nosso projeto para seguir em frente trabalhando pela nossa população. Agradeço o apoio de cada um que já colocou esse projeto no coração. Vamos seguir juntos”, afirmou a governadora.

Veja o vídeo:

 

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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