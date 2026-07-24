24/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Mailza visita 6ª Ciretran e reúne Gabinete de Crise para definir ações à estiagem

Reunião com órgãos estaduais em Brasileia alinhou medidas para mitigar impactos do período seco

Por Redação ContilNet 24/07/2026 às 19:00
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza visita 6ª Ciretran e reúne Gabinete de Crise para definir ações à estiagem
Governo do Acre define plano de prevenção contra a seca e efeitos do El Niño/ Foto: Ascom

A governadora Mailza Assis se visitou, nesta sexta-feira, 24, Ciretran a 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran), ligada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Brasileia, onde, na oportunidade, se reuniu com representantes da Casa Civil, Secretaria, Estado de Governo (Segov), Defesa Civil Estadual, Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Saúde (Sesacre) e demais órgãos que fazem parte da agenda ambienta.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O encontro com os integrantes do Gabinete de Crise ocorreu para definir ações prioritárias de enfrentamento à crise hídrica durante o período de estiagem. A reunião teve como foco o planejamento de medidas preventivas e a articulação entre os órgãos estaduais para minimizar os impactos da seca sobre a população em todo o estado.

Previsão de agravamento da estiagem a partir de outubro motiva ações de monitoramento nos rios/ Foto: Ascom

Entre as principais preocupações estão a redução do nível dos rios, que compromete o abastecimento de água, dificulta o transporte fluvial e afeta comunidades que dependem dos mananciais para o deslocamento e atividades econômicas. As ações discutidas buscam fortalecer o monitoramento da situação e garantir uma resposta rápida às demandas dos municípios mais vulneráveis.

O cenário, que ainda não é considerado preocupante, pode ser agravado pela atuação do fenômeno super El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e altera o regime de chuvas. Em 2026, a previsão é de temperaturas mais elevadas e redução das precipitações na Região Norte, incluindo o estado do Acre, intensificando a estiagem, a partir do mês de outubro, a crise hídrica e o risco de queimadas e incêndios florestais em razão do clima mais quente e seco.

Estratégia busca proteger populações vulneráveis e reduzir riscos de incêndios florestais no estado/ Foto: Ascom

Também foram alinhadas estratégias integradas entre os órgãos estaduais e municipais para reforçar o acompanhamento dos indicadores climáticos, ampliar as ações de prevenção e garantir maior capacidade de resposta diante dos efeitos da seca, protegendo a população e reduzindo os impactos ambientais e socioeconômicos no Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.