Mailza visita 6ª Ciretran e reúne Gabinete de Crise para definir ações à estiagem

Governo do Acre define plano de prevenção contra a seca e efeitos do El Niño/ Foto: Ascom

A governadora Mailza Assis se visitou, nesta sexta-feira, 24, Ciretran a 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran), ligada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Brasileia, onde, na oportunidade, se reuniu com representantes da Casa Civil, Secretaria, Estado de Governo (Segov), Defesa Civil Estadual, Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Saúde (Sesacre) e demais órgãos que fazem parte da agenda ambienta.

O encontro com os integrantes do Gabinete de Crise ocorreu para definir ações prioritárias de enfrentamento à crise hídrica durante o período de estiagem. A reunião teve como foco o planejamento de medidas preventivas e a articulação entre os órgãos estaduais para minimizar os impactos da seca sobre a população em todo o estado.

Entre as principais preocupações estão a redução do nível dos rios, que compromete o abastecimento de água, dificulta o transporte fluvial e afeta comunidades que dependem dos mananciais para o deslocamento e atividades econômicas. As ações discutidas buscam fortalecer o monitoramento da situação e garantir uma resposta rápida às demandas dos municípios mais vulneráveis.

O cenário, que ainda não é considerado preocupante, pode ser agravado pela atuação do fenômeno super El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e altera o regime de chuvas. Em 2026, a previsão é de temperaturas mais elevadas e redução das precipitações na Região Norte, incluindo o estado do Acre, intensificando a estiagem, a partir do mês de outubro, a crise hídrica e o risco de queimadas e incêndios florestais em razão do clima mais quente e seco.

Também foram alinhadas estratégias integradas entre os órgãos estaduais e municipais para reforçar o acompanhamento dos indicadores climáticos, ampliar as ações de prevenção e garantir maior capacidade de resposta diante dos efeitos da seca, protegendo a população e reduzindo os impactos ambientais e socioeconômicos no Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom