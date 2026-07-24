A definição oficial da chapa majoritária do PSDB e partidos aliados já tem data e local para acontecer

Patrícia Parente é empresária, de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Cotada para ser vice do pré-candidato ao Governo, Tião Bocalom (PSDB), em várias ocasiões, a empresária e cruzeirense Patrícia Parente disse em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (24), que mantém sua pré-candidatura a deputada estadual, mas que segue à disposição do ex-prefeito de Rio Branco para compor a chapa majoritária.

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Durante o bate-papo, Patrícia explicou que seu projeto inicial para as Eleições 2026 segue firme no legislativo estadual, convite feito oficialmente ainda em junho durante um seminário em Cruzeiro do Sul. No entanto, ela comentou sobre a repercussão de ter seu nome associado à vaga de vice e se disse honrada com as especulações.

“Por enquanto, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Esse é o convite oficialmente feito e aceito lá em Cruzeiro do Sul, quando a gente lançou no seminário. Fiquei muito lisonjeada com a possibilidade do meu nome ter sido cotado, é um reconhecimento do trabalho. Se o convite vier a ser formalizado, eu vou ficar extremamente grata, honrada e com certeza vou aceitar”, declarou a empresária.

A definição oficial da chapa majoritária do PSDB e partidos aliados já tem data e local para acontecer. A convenção partidária será realizada no próximo dia 31 de julho, às 17h, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco.

Ao ser questionado recentemente sobre o nome de Patrícia Parente para compor sua chapa, Tião Bocalom teceu elogios à aliada: