Mailza visita centro de Rio Branco e defende fortalecimento do comércio

Em visita ao centro de Rio Branco, Mailza defende comércio mais forte | Foto: Cedida

A candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza, percorreu a região central de Rio Branco na manhã deste sábado (29) com uma mensagem direcionada a quem empreende, trabalha e movimenta diariamente a economia da capital: ampliar o espaço do setor privado na geração de emprego e renda e reduzir a dependência da economia acreana dos gastos públicos. Ao lado dos candidatos a deputado estadual Marcus Alexandre e Ney Amorim e do senador Márcio Bittar, ela visitou lojas, conversou com comerciantes e passou pelo Mercado Elias Mansour.

Entre as propostas apresentadas estão a ampliação do acesso ao microcrédito, qualificação profissional e simplificação de licenças, impostos e procedimentos enfrentados por pequenos e médios negócios.

Para Mailza, fortalecer o comércio significa criar uma economia com maior capacidade de gerar oportunidades a partir da iniciativa privada. “O nosso objetivo é ter um comércio forte, que gera emprego, renda e cria uma independência econômica do setor público”, afirmou Mailza.

A candidata também defendeu uma relação mais próxima entre o poder público e quem investe no Acre. Durante a passagem pela loja Simão Festas, conversou por telefone com o empresário Paulo Simão, proprietário da rede, e falou sobre a necessidade de governo e setor produtivo construírem soluções conjuntamente.

“A gente quer pensar junto e trabalhar junto pra alavancar nossa economia, principalmente no setor empresarial, que é o que segura praticamente a economia do Estado”, ressaltou Mailza.

A caminhada seguiu até o Mercado Elias Mansour, onde comércio e produção rural se encontram diariamente. No local, Mailza conversou com feirantes e agricultores que comercializam diretamente seus produtos, entre eles Célia de Souza, produtora do Polo Dom Moacir, no Bujari, que vende hortaliças no mercado aos fins de semana.

“Para nós, produtor rural, eu acho que não tem melhor não. Espero que a Mailza continue”, destacou Célia.

Há quase três décadas trabalhando no Elias Mansour, Socorro Monteiro, proprietária da Peixaria da Socorro, falou sobre as expectativas para os próximos anos e a presença de duas mulheres na chapa majoritária. “A expectativa é muito boa; duas mulheres no governo seria muito bom”, comentou.

Durante o percurso, Mailza também encontrou a manicure Mirla de Jesus, mãe de Sara, de 10 meses. Ela contou que o parto da filha foi realizado pela médica e candidata a vice-governadora Jéssica Sales e declarou apoio à chapa. “Nelas eu confio. Duas mulheres para governar o estado, vamos avançar”, destacou Mirla.

A agenda no centro integra uma sequência de encontros de Mailza com trabalhadores, empresários e setores produtivos. A candidata tem defendido que o crescimento do Acre passa por criar condições para que empresas locais ampliem seus negócios, novos empreendimentos se instalem no estado e uma parcela cada vez maior dos empregos seja gerada pela atividade econômica privada.

“Sou uma mulher de vida simples, trabalhadora, mãe de três filhos, que entrou na política com o propósito de fazer o bem. É com esse sentimento que estou à frente do Governo e sigo fazendo uma política que abraça e pensa no bem-estar das pessoas”, concluiu.

À tarde, Mailza grava conteúdo para redes sociais e para a propaganda eleitoral.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria