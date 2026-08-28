‘Cenário coerente’, diz Alan sobre pesquisa que o coloca à frente na disputa

Alan Rick durante entrevista/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), avaliou de forma positiva o resultado da pesquisa Quaest/Rede Amazônica, que aponta seu nome na liderança da disputa estadual, com 33% das intenções de voto. Para Alan, o levantamento confirma um cenário que já vinha sendo apontado por outras pesquisas realizadas no estado, mas não altera a condução da campanha.

“É uma avaliação muito boa, que mostra um cenário coerente com o que as últimas pesquisas têm apontado. É um levantamento feito com critérios técnicos e científicos, que nos dá segurança para olhar esses números com responsabilidade. Fico muito feliz com o resultado e parabenizo a Rede Amazônica pela realização da pesquisa”, afirmou.

Alan destacou que pesquisas representam um retrato do momento e afirmou que o resultado não muda a forma como pretende conduzir a campanha. “Vamos caminhar, abraçar o povo, conversar e fazer essa campanha pé no chão que a gente tem feito”, acrescentou. Segundo ele, as agendas continuarão pelas regionais de Rio Branco e pelos municípios, mantendo o contato direto com a população e a apresentação das propostas para o futuro do Acre.

O levantamento, encomendado pela Rede Amazônica, ouviu 804 eleitores entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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Conteúdo Original / Fonte: Assessoria