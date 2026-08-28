Nova pesquisa eleitoral é realizada no Acre neste final de semana

Eleitor relata participação em pesquisa por telefone/Foto: Reprodução

Uma nova pesquisa eleitoral está sendo realizada neste final de semana no Acre para avaliar a intenção de voto dos eleitores para diferentes cargos nas eleições de 2026. O levantamento inclui cenários para o Governo do Estado, Senado Federal e também para a Presidência da República.

Em Sena Madureira, um morador relatou ter sido selecionado para participar da pesquisa na noite desta sexta-feira (28). Segundo ele, o contato ocorreu por telefone, por volta das 19h15, e a participação foi feita por meio de uma gravação, com perguntas respondidas de forma aleatória.

De acordo com o entrevistado, foram apresentados diversos cenários eleitorais. Para o Governo do Acre, houve questionamentos na modalidade estimulada, quando são apresentados nomes aos entrevistados

Também foram apresentadas simulações para a disputa presidencial, incluindo cenários para o primeiro e o segundo turno.

Dois votos para o Senado

A pesquisa também abordou a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal que estarão em jogo nas eleições de 2026. O morador de Sena Madureira afirma que foi questionado sobre sua intenção de voto para primeiro e segundo senador, considerando que cada eleitor poderá escolher dois candidatos na disputa.

Além das perguntas relacionadas à preferência eleitoral, o entrevistado informou que respondeu a questões destinadas a traçar o perfil dos participantes, como idade, cor da pele, grau de escolaridade e classe social.

Segundo o morador, a experiência demonstra que o levantamento está, de fato, sendo realizado, já que ele participou diretamente da entrevista.

O levantamento é atribuído ao Instituto de Pesquisas Veritá, que tem sede em Minas Gerais e realizou pesquisas eleitorais em diferentes momentos nos últimos anos.

Até o momento, porém, não foram divulgados os resultados desta nova rodada de entrevistas no Acre. A expectativa é de que, após a conclusão da coleta e o processamento dos dados, o instituto possa divulgar os números e os respectivos cenários avaliados.

A realização de novas pesquisas deverá movimentar ainda mais o cenário político acreano, especialmente diante da proximidade das eleições de 2026 e da disputa pelas vagas ao Governo do Estado, Senado Federal e Presidência da República.

Conteúdo Original / Fonte: Radar 104