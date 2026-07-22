Oposição resgata fala de Lula sobre Ortega após fim de eleição na Nicarágua

Lula disse ser favorável à alternância de mandato e contra a candidatura de Ortega à época

Após o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ter descartado no último domingo (19) a possibilidade de realizar novas eleições no país para impedir que a oposição chegue ao poder, opositores do governo Lula (PT) resgataram um vídeo gravado em 2021 no qual o petista questionou a reeleição do mandatário nicaraguense.

Na entrevista realizada em novembro de 2021 pelo periódico espanhol El País, Lula disse ser favorável à alternância de mandato e contra a candidatura de Ortega à época.

“Sou favorável ao rodízio de poder. Disse em uma entrevista que todo político começa a acreditar que é imprescindível e insubstituível e começa a virar um pequeno ditador. Eu era contra a candidatura de Daniel Ortega mais uma vez. A Frente Sandinista tem muita gente para se candidatar. Também fui contra Evo Morales ser candidato — ele já havia feito dois mandatos extraordinários. E o mesmo com Chávez”, afirmou à época.

Apesar de se manifestar contra a reeleição do mandatário nicaraguense, Lula relativizou o tempo de Ortega na cadeira de presidente, citando a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzáles, que permaneceram no poder durante 16 e 14 anos, respectivamente.

“Posso ser contra, mas não posso interferir nas decisões de um povo. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, e Daniel Ortega não? Por que Margaret Thatcher pôde ficar 12 anos no poder, e Chávez não? Por que Felipe González pôde ficar 14 anos no poder?”

Alguns líderes da oposição resgataram a entrevista, entre eles a pré-candidata a deputada federal Marina Helena (Novo-SP); e o pré-candidato a senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), que também publicou uma foto do petista com Ortega em um evento.

Na mesma entrevista, ao ser questionado sobre o fato de Merkel e Gonzáles não terem prendido opositores, Lula comparou a situação com o período em que esteve preso.

“Não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. Eu fui preso no Brasil. Não sei o que essas pessoas fizeram. Só sei que eu não fiz nada. Na Venezuela, espero que, se Maduro ganhar [nas eleições regionais de 2021], se acate o resultado, e se perder também”, respondeu.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedropenteado.

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