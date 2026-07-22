Tereza Cristina nega convite para vice de Flávio e mira o Senado

Senadora pretende comandar o Senado em 2027/Foto: Reprodução

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) negou o convite para integrar, como candidata a vice-presidente, a chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A decisão foi comunicada durante uma reunião entre Tereza e Valdemar, realizada em Brasília. Conforme o dirigente partidário, a senadora explicou que pretende permanecer no Congresso Nacional e disputar a presidência do Senado em fevereiro de 2027.

“Ela me disse hoje que é candidata à Presidência do Senado, que vai disputar a Presidência do Senado e que esse é o objetivo dela”, afirmou Valdemar em entrevista à CNN.

O nome de Tereza Cristina era apontado como uma das principais opções para completar a chapa de Flávio Bolsonaro. Ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, ela mantém forte interlocução com o agronegócio e setores do mercado financeiro.

A presença da senadora também era considerada estratégica para ampliar a participação feminina na campanha e aproximar o PL do Progressistas. As duas legendas discutem alianças nacionais e estaduais para as eleições de outubro.

Projeto é comandar o Senado

Tereza Cristina foi eleita senadora por Mato Grosso do Sul em 2022 e tem mandato até 2031. Ao permanecer na Casa, ela poderá disputar a sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), atual presidente do Senado.

A eleição para o comando da Casa será realizada em fevereiro de 2027. O presidente é escolhido pelos próprios senadores, em votação secreta, e precisa construir apoio entre diferentes partidos para alcançar a maioria dos votos.

A intenção de concorrer ao cargo exigirá uma articulação ampla de Tereza Cristina, inclusive com bancadas que não fazem parte do campo político de Flávio Bolsonaro.

PL procura outro nome para vice

Após a negativa da senadora, o PL deverá continuar as negociações para definir quem ocupará a vaga de vice. Um dos nomes avaliados é o de Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e atual integrante do Republicanos.

Daniella já participa da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e auxilia na elaboração das propostas econômicas. Apesar das articulações, o partido ainda não confirmou quem será escolhido para compor a chapa.

A convenção nacional do PL está marcada para sábado (25), em São Paulo. O encontro deverá oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência, mas a expectativa é que o nome do vice ainda não seja anunciado.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações G1