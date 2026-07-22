21/07/2026
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Flávio pede que embaixadores enviem “observadores” para eleições de outubro

As declarações ocorreram durante um almoço com embaixadores estrangeiros

Por Redação ContilNet 21/07/2026 às 21:14
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Flávio pede que embaixadores enviem “observadores” para eleições de outubro

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu, nesta terça-feira (21), que embaixadores de diversos países enviem “a maior quantidade de observadores” para as eleições de outubro deste ano.

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As declarações ocorreram durante um almoço com embaixadores estrangeiros no evento “Debatendo o Brasil”, realizado em Brasília pelo site The Brazilian Report e a agência Novo Selo Comunicação.

“Que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes”, disse Flávio.

Durante o evento, Flávio também questionou a segurança das urnas eletrônicas e citou dados sobre sistema brasileiro já desmentidos pela Justiça Eleitoral. 

Em sua fala, o senador mencionou relatórios da CIA que denunciam a suspeita de fraudes em processos eleitorais eletrônicos na Venezuela. Segundo a Casa Branca, os documentos mostram que o país venezuelano realizou um experimento com máquinas de votação capazes de trocar votos sem que isso fosse detectado por auditorias posteriores ou recontagens manuais. Essas máquinas foram fabricadas pela Smartmatic.

A diplomatas, Flávio afirmou que a Smartmatic também fabricou urnas eletrônicas para serem usadas no Brasil, o que já foi negado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em 2020, a Corte eleitoral nformou por meio de uma nota que a empresa venezuelana nunca forneceu urnas ou softwares utilizados para o Brasil, tendo apenas atuado no “treinamento de profissionais que prestaram suporte técnico e operacional para as urnas brasileiras”.

“A Smartmatic celebrou contratos com o TSE em outras ocasiões somente para a prestação de serviços de conexão de dados e voz, e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Além disso, a empresa participou da licitação para a fabricação de urnas eletrônicas para 2020, mas perdeu para a empresa Positivo”, diz trecho do comunicado divulgado à época.

Na noite desta terça o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, avaliou o encontro com os embaixadores como “normal”, alegando que a ocasião atende ao interesse de diversos países em conhecer o possível presidente do país.

“É uma interlocução absolutamente normal. Eles querem entender como pensa o Flávio, de que maneira ele se comportaria no exercício da Presidência da República”, disse Marinho. “Vários países do mundo entendem que o Brasil é um país importante, eles têm interesse de conversar com aqueles que terão a possibilidade de presidirem o país. O país é uma das dez maiores economias do mundo, explicou.

*Sob supervisão de Mayara da Paz

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Alan.

Conteúdo Original / Fonte: Alan

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