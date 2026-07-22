Flávio pede que embaixadores enviem “observadores” para eleições de outubro

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu, nesta terça-feira (21), que embaixadores de diversos países enviem “a maior quantidade de observadores” para as eleições de outubro deste ano.

As declarações ocorreram durante um almoço com embaixadores estrangeiros no evento “Debatendo o Brasil”, realizado em Brasília pelo site The Brazilian Report e a agência Novo Selo Comunicação.

“Que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes”, disse Flávio.

Durante o evento, Flávio também questionou a segurança das urnas eletrônicas e citou dados sobre sistema brasileiro já desmentidos pela Justiça Eleitoral.

Em sua fala, o senador mencionou relatórios da CIA que denunciam a suspeita de fraudes em processos eleitorais eletrônicos na Venezuela. Segundo a Casa Branca, os documentos mostram que o país venezuelano realizou um experimento com máquinas de votação capazes de trocar votos sem que isso fosse detectado por auditorias posteriores ou recontagens manuais. Essas máquinas foram fabricadas pela Smartmatic.

A diplomatas, Flávio afirmou que a Smartmatic também fabricou urnas eletrônicas para serem usadas no Brasil, o que já foi negado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em 2020, a Corte eleitoral nformou por meio de uma nota que a empresa venezuelana nunca forneceu urnas ou softwares utilizados para o Brasil, tendo apenas atuado no “treinamento de profissionais que prestaram suporte técnico e operacional para as urnas brasileiras”.

“A Smartmatic celebrou contratos com o TSE em outras ocasiões somente para a prestação de serviços de conexão de dados e voz, e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Além disso, a empresa participou da licitação para a fabricação de urnas eletrônicas para 2020, mas perdeu para a empresa Positivo”, diz trecho do comunicado divulgado à época.

Na noite desta terça o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, avaliou o encontro com os embaixadores como “normal”, alegando que a ocasião atende ao interesse de diversos países em conhecer o possível presidente do país.

“É uma interlocução absolutamente normal. Eles querem entender como pensa o Flávio, de que maneira ele se comportaria no exercício da Presidência da República”, disse Marinho. “Vários países do mundo entendem que o Brasil é um país importante, eles têm interesse de conversar com aqueles que terão a possibilidade de presidirem o país. O país é uma das dez maiores economias do mundo, explicou.

*Sob supervisão de Mayara da Paz

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Alan.

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