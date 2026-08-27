Presidente do Avante no estado aposta no crescimento de Cury e aguarda visita do presidenciável

Cury teve um salto de 19,4% no número de seguidores no Instagram após debate/Foto: Reprodução

O crescimento de Augusto Cury depois do primeiro debate presidencial já começa a animar o Avante no Acre. O presidente estadual da sigla, Manoel Roque, acredita que o candidato tem espaço para avançar nas pesquisas e chegar ao segundo turno da eleição presidencial.

Em entrevista ao ContilNet, Roque atribuiu o desempenho de Cury à trajetória pessoal e profissional do escritor e defendeu que o país precisa de uma alternativa à polarização entre os principais grupos políticos.

“Doutor Augusto Cury é o mais preparado de todos os candidatos à Presidência do Brasil. Ele tem uma carreira de sucesso, veio de família humilde, estudou em escola pública e trilhou nesses anos uma carreira de sucesso como escritor e empresário do agro”, afirmou.

A avaliação do dirigente estadual ganhou força depois do primeiro debate presidencial, realizado no dia 22 de agosto. Segundo levantamento da Vox Radar, Cury teve um salto de 19,4% no número de seguidores no Instagram após o encontro. O perfil, que tinha cerca de 8,3 milhões de seguidores, chegou a 9,9 milhões e posteriormente ultrapassou a marca de 10 milhões.

Antes do debate, a conta crescia em torno de 5 mil seguidores por dia. Depois do encontro, foram cinco dias consecutivos de aceleração, com 1,55 milhão de novos seguidores apenas no período posterior ao debate.

Para Roque, o desempenho nas redes pode ser um indicativo do que vem pela frente nas pesquisas eleitorais.

“Eu acredito que nos próximos debates o nosso presidenciável tem chances de crescer ainda mais. Estou esperando as medições nos próximos dias dos institutos de pesquisas, mas, se o parâmetro das redes sociais refletir em números, o nosso querido Augusto Cury tem chances, sim, de ir ao segundo turno”, disse.

Acre no radar

Além da expectativa eleitoral, o Avante acreano trabalha para receber Cury em Rio Branco durante a campanha. Roque afirma que aguarda uma definição da coordenação nacional e mantém contato com o deputado federal Luiz Tibé, presidente nacional do partido.

Caso a visita seja confirmada, a intenção é preparar uma agenda extensa para o presidenciável no Estado.

Enquanto isso, o diretório estadual já se prepara para colocar a campanha nas ruas. Segundo Roque, o comitê de Cury no Acre será inaugurado na próxima semana, na rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, em Rio Branco.

A eventual passagem do candidato pelo Estado também servirá para aproximar Cury de uma militância que ainda começa a se organizar em torno de sua candidatura. O desafio do Avante será transformar a visibilidade conquistada no debate e nas redes sociais em presença eleitoral — e, principalmente, em votos.