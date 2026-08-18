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Pedido do PT pode alterar divisão do Fundo Eleitoral de 2026

Partido questiona número usado no cálculo

Por Dry Alves, ContilNet
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Pedido do PT pode alterar divisão do Fundo Eleitoral de 2026
TSE analisa cálculo do Fundo Eleitoral/Foto: Reprodução

Um pedido apresentado pelo Partido dos Trabalhadores pode alterar o cálculo utilizado para distribuir parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha nas Eleições de 2026.

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O partido afirma que o Tribunal Superior Eleitoral considerou uma bancada de 68 deputados federais na definição da parcela destinada à legenda. Segundo o PT, o cálculo deveria levar em conta os 69 representantes eleitos para a Câmara dos Deputados em 2022.

A diferença de uma cadeira pode influenciar o valor destinado ao partido porque parte do Fundo Eleitoral é distribuída conforme o tamanho das bancadas eleitas para a Câmara.

O relator do processo, ministro Kassio Nunes Marques, votou pela rejeição do pedido. Para o magistrado, não haveria motivo para retificar o cálculo adotado na divisão dos recursos.

O julgamento foi interrompido anteriormente após um pedido de vista da ministra Estela Aranha, que solicitou mais tempo para analisar o processo. O caso foi incluído na pauta da sessão desta terça-feira (18).

O Fundo Eleitoral é formado por recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas. O dinheiro é distribuído aos partidos de acordo com critérios estabelecidos pela legislação, incluindo a representação no Congresso Nacional.

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