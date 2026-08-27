Pedro Pascoal inaugura hoje comitê central com adesivaço em Rio Branco

Evento reúne apoiadores às 15h30 e marca o início oficial da estrutura de campanha do médico

Inauguração chega depois de semanas de agenda do candidato pelo estado. — Foto: Reprodução

O comitê de campanha do candidato a deputado federal Pedro Pascoal (4500) tem inauguração oficial marcada para hoje, às 15h30, em frente à Pracinha do Tangará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

A programação inclui o tradicional adesivaço, além de concentração e mobilização de rua. “Hoje, a partir das 15h30 daremos um grande passo na campanha e conto com a participação de todos aqueles que querem um Acre de avanços não só na saúde, mas em todas as áreas”, disse.

A inauguração chega depois de semanas de agenda do candidato pelo estado, período em que percorreu todas as regionais levando suas principais lutas.

Médico com atuação em urgência e emergência, Pascoal foi coordenador estadual do SAMU no Acre e secretário de Saúde.

Como secretário de Saúde do Acre, fez da regionalização do atendimento uma das marcas de sua gestão. Segundo a campanha, a mudança levou à reativação de centros cirúrgicos em municípios como Plácido de Castro, Mâncio Lima, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul, e à ampliação de exames de alta complexidade, como ressonância magnética e cateterismo, no Hospital do Juruá, que antes exigiam deslocamento até a capital. Na Unacon, a modernização do tratamento oncológico reduziu o tempo de sessões de radioterapia e eliminado a fila de espera do procedimento, permitindo pela primeira vez que pacientes do Juruá fizessem quimioterapia próximo de casa.

Também atuou como coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do estado durante a pandemia de Covid-19, período em que participou das decisões sanitárias mais críticas do Acre.

A candidatura é apontada como uma das apostas de renovação política no Acre nesta eleição.

“A distância não pode decidir quem vive e quem morre”, resume Pascoal ao falar da política que diz ter guiado sua gestão à frente da Secretaria de Saúde.