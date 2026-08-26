Pesquisa Delta mostra Alan e Mailza em empate técnico na disputa ao Governo

O senador Alan Rick (Republicanos) aparece numericamente à frente da governadora Mailza Assis (Progressistas) na corrida pelo Governo do Acre, mas a diferença entre os dois candidatos já configura empate técnico, segundo pesquisa Delta contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (26).
No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Alan Rick registra 32,50% das intenções de voto, contra 29,32% de Mailza. A diferença de 3,18 pontos percentuais está dentro da margem de erro de 3,1 pontos, colocando os dois tecnicamente empatados.
O ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) aparece na terceira posição, com 15,01%. Na sequência estão Thor Dantas, com 3,38%; Dr. Luisinho, com 0,80%; e Eudo Rafael, com 0,20%.
Outros 14,52% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, enquanto 4,27% afirmaram que votariam branco ou nulo.
Alan também lidera na pesquisa espontânea
No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Alan Rick mantém vantagem numérica sobre Mailza. O senador foi citado por 14,91%, enquanto a governadora aparece com 14,31%.
Bocalom registrou 3,78% e Thor Dantas, 1,29%. O dado que chama atenção, porém, é o alto índice de indefinição: 64,22% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.
Segundo turno também aponta empate técnico
Em uma eventual disputa de segundo turno entre Alan Rick e Mailza, o senador aparece novamente numericamente à frente, com 43,54%, contra 40,06% da governadora.
A diferença de 3,48 pontos percentuais também fica próxima da margem de erro de 3,1 pontos, mantendo o cenário dentro de uma situação de empate técnico.
Brancos e nulos somaram 6,06%, enquanto 10,34% não souberam ou não quiseram responder.
Já em uma eventual disputa entre Alan Rick e Tião Bocalom, o cenário é mais distante. O senador aparece com 56,56%, contra 24,55% do ex-prefeito, uma vantagem de 32,01 pontos percentuais.
Alan cai, Mailza cresce
A comparação com o levantamento anterior da Delta mostra uma mudança significativa na distância entre os dois principais nomes.
Na pesquisa divulgada em 11 de agosto, Alan Rick tinha 38,17%, enquanto Mailza aparecia com 25,15% — uma diferença de 13,02 pontos percentuais.
Agora, Alan caiu para 32,50%, uma redução de 5,67 pontos, enquanto Mailza avançou para 29,32%, crescimento de 4,17 pontos.
Com isso, a distância entre os dois despencou de 13,02 para 3,18 pontos percentuais.
Bocalom lidera rejeição
Quando os entrevistados foram questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Tião Bocalom apareceu com a maior rejeição, com 36,18%.
Mailza Assis registrou 10,74% de rejeição, enquanto Alan Rick teve 9,34%. Thor Dantas apareceu com 10,83%; Dr. Luisinho, 7,36%; e Eudo Raffael, 5,86%.
Pesquisa
A pesquisa Delta ouviu 1.006 eleitores em 18 municípios do Acre, entre os dias 20 e 24 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-02658/2026 e BR-07184/2026.