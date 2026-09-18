Pesquisa Phoenix: Alan lidera, mas Mailza e Bocalom estão na cola

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número AC-09678/2026

Alan, Bocalom e Mailza são os candidatos mais competitivos da disputa/Foto: Reprodução

A disputa pelo Governo do Acre aparece concentrada entre três candidaturas na pesquisa do Instituto Phoenix, realizada entre os dias 8 e 10 de setembro. Alan Rick (Republicanos) registra 28,6% das intenções de voto e aparece numericamente na primeira posição, seguido por Mailza Assis (PP), com 24,1%, e Tião Bocalom (PSDB), com 22,8%.

A diferença entre Alan Rick e Tião Bocalom é de 5,8 pontos percentuais. Já Mailza aparece apenas 1,3 ponto à frente de Bocalom. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,95 pontos percentuais, os três candidatos estão dentro de uma faixa de proximidade estatística.

Na sequência aparecem Thor Dantas (PSB), com 4,1%; Dr. Luisinho (Agir), com 2,5%; e Eudo Rafael (PCB), com 2,4%.

O levantamento registra ainda 5,1% de votos nulos. Outros 10,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Juntos, os dois grupos representam 15,5% da amostra.

A pesquisa foi realizada com 615 eleitores pelo Instituto Phoenix entre 8 e 10 de setembro de 2026. A margem de erro é de 3,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número AC-09678/2026.

Pesquisa Data Control revela outro cenário

A governadora Mailza Assis (Progressistas) aparece com 40,4% das intenções de voto e abre 14,3 pontos percentuais sobre o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo Governo do Acre, segundo nova pesquisa do Instituto Data Control. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 16 de setembro e divulgado nesta sexta-feira (18).

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Alan Rick aparece com 26,1%, enquanto o ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) registra 13,2%.

Na sequência, Thor Dantas (PSB) aparece com 2,7% das intenções de voto. Eudo Raffael tem 0,4% e Dr. Luizinho, 0,1%.

Os entrevistados que afirmaram não votar em nenhum dos candidatos ou pretendem anular o voto somam 9,1%. Outros 8,1% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.356 eleitores em 13 municípios do Acre: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Xapuri, Senador Guiomard, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Bujari, Acrelândia e Plácido de Castro.

A margem de erro é de 2,70 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Voto ainda pode mudar

O levantamento também mediu o grau de definição do eleitorado. Ao todo, 60,8% dos entrevistados disseram que a escolha do candidato ao Governo é definitiva. Outros 34,5% afirmaram que ainda podem mudar de voto, enquanto 4,8% não souberam ou não responderam.

Entre os eleitores que declararam intenção de votar em Mailza, 71,7% disseram que a escolha é definitiva e 26,5% admitiram que ainda podem mudar.

No eleitorado de Alan Rick, 66,8% consideram o voto definido, enquanto 32,7% afirmaram que ainda podem mudar de candidato.

Já entre os eleitores de Bocalom, 59,8% disseram ter o voto definido e 38,5% afirmaram que ainda podem mudar.

Nova rodada do Data Control

O novo levantamento acontece em um cenário no qual pesquisas recentes apresentaram resultados diferentes para a disputa pelo Governo do Acre. Em agosto, o próprio Data Control havia apontado Mailza com 34,9%, contra 27,5% de Alan Rick e 15,3% de Bocalom.

O novo estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-07272/2026 e BR-04858/2026. O registro estadual corresponde ao levantamento realizado no Acre, com 1.356 entrevistas entre 12 e 16 de setembro.