Filho de prefeita que quer ser deputado leva panela de pressão gigante para convenção de Alan

Fstrutura, confeccionada a partir de uma caixa d’água e caracterizada como uma panela de pressão, foi carregada por apoiadores. — Foto: ContilNet

A convenção que oficializou a candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, neste sábado (25), também foi palco de uma ação inusitada de campanha. O pré-candidato a deputado estadual Eduardo Gomes, filho da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, chamou a atenção ao levar uma panela de pressão gigante para o evento.

A estrutura, confeccionada a partir de uma caixa d’água e caracterizada como uma panela de pressão, foi carregada por apoiadores durante a convenção realizada no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

Na peça estavam estampadas as frases “Eduardo Gomes é pressão” e “Se for chorar manda áudio”, bordões utilizados pelo pré-candidato durante a pré-campanha.

A estratégia chamou a atenção de quem acompanhava o evento e virou um dos destaques nos corredores da convenção, onde também foram oficializadas as candidaturas de Alan Rick ao Governo do Acre, de Rico Leite à vice-governadoria e dos candidatos ao Senado da aliança.

Eduardo Gomes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e integra o grupo político da prefeita Rosana Gomes, que acompanha sua pré-campanha no Quinari e em outras regiões do estado.

VÍDEO: