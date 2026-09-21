Presidente da Aleac, Nicolau Jr é o entrevistado do Em Cena, nesta segunda

A conversa deve abordar diferentes momentos da carreira do parlamentar

Foto: Ascom

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior, é o entrevistado desta segunda-feira (14) no podcast Em Cena, do ContilNet. O programa começa às 16h e será transmitido ao vivo pelo canal do portal no YouTube.

A conversa deve abordar diferentes momentos da carreira do parlamentar, incluindo sua experiência à frente da Aleac, a atuação no Legislativo estadual e assuntos ligados à realidade política do Acre.

Nicolau Junior chegou pela primeira vez à Presidência da Assembleia em 2018, quando se tornou o parlamentar mais jovem a ocupar o comando do Legislativo acreano. Dois anos depois, em 2020, foi reconduzido ao cargo com o apoio dos 23 deputados estaduais, ficando à frente da Casa durante o biênio 2021/2022.

Após assumir o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual, foi escolhido como primeiro-secretário da Aleac para o biênio 2023/2024, compondo a Mesa ao lado do então presidente Luiz Gonzaga.

Em 2025, Nicolau voltou à Presidência da Assembleia. A escolha ocorreu por unanimidade, garantindo sua recondução ao cargo para o biênio 2025/2026 e marcando sua terceira passagem pelo comando do Parlamento acreano.