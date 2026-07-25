“Profético”, diz Alan ao associar números dos seus candidatos ao Senado a data de nascimento da mãe

Durante seu discurso na convenção do Republicanos, na tarde deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, o senador Alan Rick protagonizou um dos momentos mais descontraídos e emocionantes da celebração.
Ao apresentar os pré-candidatos ao Senado que integram a sua coligação — Mara Rocha (10), Sérgio Petecão (55) e Júnior Feitosa (27), Alan chamou sua mãe, Maria Gorete da Silva, ao palco para revelar o que classificou como uma “coincidência profética”.
Diante do público que lotava as arquibancadas, o senador brincou ao apresentar a mãe como “a velha mais nova do Acre” e questionou a plateia sobre os números das urnas dos três aliados na disputa ao Senado: 27, 10 e 55. Em seguida, perguntou a Maria Gorete a sua data de nascimento.
“27 do 10 de 1955!”, respondeu a mãe do senador, arrancando risos, aplausos e gritos da militância presente na quadra.
Alan aproveitou a coincidência numérica para reforçar o tom de fé do seu pronunciamento:
“Eu não falei que é profético? Eu não falei que Deus dá os seus sinais? Vocês já tinham imaginado um negócio desse? É Deus!”, comemorou o pré-candidato ao Governo, puxando em seguida o coro de carinho e homenagem da plateia para a mãe.