Acreano estreia no Troféu Brasil e mira a São Silvestre em 2026

Atleta completou a prova em 15min36s17/Foto: Reprodução

O atleta acreano Mateus Silva, representante da ONG Artes Vidas, estreou no Troféu Brasil de Atletismo neste sábado (25), em São Paulo. O fundista terminou na 27ª colocação na prova dos 5 mil metros.

Mateus completou o percurso em 15 minutos, 36 segundos e 17 centésimos. A disputa integrou a programação da 45ª edição do torneio, realizada no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Complexo Esportivo do Ibirapuera.

Natural de Cruzeiro do Sul, o atleta comemorou a oportunidade de participar pela primeira vez de uma das principais competições do atletismo nacional.

“Fiquei muito feliz com a minha primeira participação no Troféu Brasil. Ainda tenho muito a evoluir e vou seguir trabalhando forte para chegar ainda mais preparado em 2027”, declarou Mateus.

Após a competição em São Paulo, o fundista deve voltar as atenções para as corridas de rua previstas no calendário da temporada. O objetivo é manter o ritmo de preparação e buscar melhores resultados nas próximas provas.

Entre as principais metas está a participação na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro, na capital paulista. A prova encerra o calendário esportivo e reúne atletas profissionais e amadores de diferentes países.