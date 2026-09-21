A diferença entre aprovação e desaprovação é de 30,73 pontos percentuais

Mailza Assis. Foto: Orna Audiovisual

Quase metade dos eleitores ouvidos pela pesquisa Delta aprova a administração da governadora Mailza Assis. O levantamento, realizado em setembro no Acre, também mostra que o percentual de desaprovação da gestão fica abaixo de 20%.

Segundo os dados, 49,88% dos entrevistados afirmaram aprovar a administração de Mailza, enquanto 19,15% disseram desaprovar.

Outros 25,90% se declararam indiferentes à gestão estadual e 5,07% não souberam ou não responderam à pergunta.

A diferença entre aprovação e desaprovação é de 30,73 pontos percentuais.

A avaliação da administração estadual integra a rodada da pesquisa Acre 10 – Eleição 2026, que também mediu as intenções de voto para governador, senador e presidente da República.

Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.201 pessoas, entre os dias 14 e 19 de setembro de 2026, em 18 municípios do Acre. A margem de erro informada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela W. D Empreendimentos e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-09346/2026 e BR-07403/2026.