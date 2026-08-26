Diante do público e de lideranças políticas reunidas em Rio Branco, o candidato destacou a fé e a dedicação que guiam sua trajetória na vida pública

Deputado estadual Nicolau Júnior (PP)/Foto: ContilNet

Durante o lançamento oficial de sua campanha à reeleição, o deputado estadual Nicolau Júnior (PP) fez um discurso marcado por emoção, gratidão e reafirmação de seu compromisso com o Acre.

Diante do público e de lideranças políticas reunidas em Rio Branco, o candidato destacou a fé e a dedicação que guiam sua trajetória na vida pública.

Nicolau resgatou sua caminhada desde o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), enfatizando que cada ação do seu mandato é pensada para transformar a realidade da população.

“E se eu estou aqui, é porque Deus me colocou. Eu tenho que fazer o que for possível para o meu estado maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho, a nossa dedicação, desde o primeiro mandato foi por esse povo maravilhoso”, disse.

O evento aconteceu nesta quarta-feira (26), na Maison Borges, em Rio Branco. A governadora e candidata a reeleição, Mailza Assis (PP), os candidatos ao Senado, Gladson Camelí (PP) e Marcio Bittar (PL), e a deputada federal e candidata a reeleição marcaram presença no evento e destacaram a parceria e união com Nicolau.

O ato político consolidou a largada oficial da campanha de Nicolau, reforçando a união do grupo político.

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