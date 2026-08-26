Socorro Neri celebra prêmio de ‘melhor deputada do Acre’ no Congresso em Foco

Socorro celebra reconhecimento nacional/Foto: Reprodução

A deputada federal Socorro Neri (PP) celebrou o reconhecimento como Melhor Deputada Federal do Acre no Prêmio Congresso em Foco 2026 e afirmou que a premiação aumenta sua motivação para buscar a renovação do mandato nas eleições deste ano.

Socorro foi escolhida nesta terça-feira (25), por voto popular, como a deputada federal de maior destaque do Acre. Ela foi a única integrante da bancada federal acreana, entre deputados e senadores, premiada nesta edição.

A premiação foi entregue durante a 19ª edição do Congresso em Foco, realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. O reconhecimento também mantém uma sequência de destaque da parlamentar: em 2024, ela foi escolhida por júri especializado entre os dez deputados federais mais atuantes do país; em 2025, venceu pelo voto popular como Melhor Deputada Federal do Acre; e agora repete o resultado em 2026.

Durante o lançamento da campanha do deputado estadual Nicolau Júnior, nesta quarta-feira (26), Socorro afirmou ao ContilNet que receber o reconhecimento no próprio estado tem um significado especial.

“A minha alegria é um reconhecimento importante para a minha cidade, pela terceira vez, escolhendo como deputada federal mais atuante do nosso estado”, afirmou.

A parlamentar também lembrou que, em 2024, foi apontada entre os dez parlamentares mais atuantes do país por um júri especializado.

“Eu já fui em 2024 considerada pelo júri técnico entre as dez parlamentares mais atuantes. Mas receber carinho no meu estado e reconhecimento é o que tem de melhor”, disse.

Para Socorro, a premiação serve como combustível para a campanha pela reeleição. Ela afirmou que pretende apresentar os resultados do mandato como principal argumento para permanecer na Câmara dos Deputados.

“Isso me dá motivação para lutar ainda mais pela renovação do nosso mandato, que eu já estou lutando. É um mandato que efetivamente tem resultados concretos, que melhora a vida das pessoas”, declarou.

A deputada também defendeu uma atuação parlamentar voltada ao interesse público e afirmou que seu mandato tem como foco o Acre.

“É um mandato voltado para o bem coletivo, os interesses públicos do nosso Estado”, afirmou.