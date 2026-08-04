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Socorro Neri leva multidão à convenção e diz que chapa de Mailza faz história

Parlamentar destacou o clima da convenção

Por Matheus MelloAtualizado
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Socorro Neri leva multidão à convenção e diz que chapa de Mailza faz história

A deputada federal Socorro Neri, que disputa a reeleição, chegou acompanhada por uma multidão de apoiadores à convenção que oficializa as candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Acre e de Jéssica Sales à vice-governadoria, nesta terça-feira (4).

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Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, Socorro foi recebida por militantes e aliados políticos na chegada ao evento, realizado em Rio Branco.

Em entrevista ao ContilNet, a parlamentar destacou o clima da convenção e afirmou que o encontro simboliza um momento de fortalecimento da democracia e de defesa da continuidade do projeto político liderado pelo grupo governista.

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“Força total, com essa alegria, esse aconchego, essa gente que veio do Estado inteiro para estar conosco nesse momento que é de pura democracia. Momento de dizermos que nós não queremos que o Acre caminhe para trás. Momento de dizermos que nós queremos mandatos conectados com o bem coletivo, como eu tenho feito. Momento importante da gente caminhar para frente”, declarou.

Socorro também ressaltou o protagonismo feminino na disputa pelo Palácio Rio Branco e disse que a chapa formada por Mailza e Jéssica representa um marco na política acreana.

“Com duas grandes mulheres na chapa para o governo. Isso, de fato, é inédito, isso tem motivado muito. Nós, mulheres, nos sentimos plenamente representadas em Mailza e Jéssica. Vamos pra frente, juntos!”, afirmou.

VÍDEO:

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