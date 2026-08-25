Tadeu Hassem destaca proximidade com o povo em comitê de Alan Rick

O candidato a deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou, nesta segunda-feira, 24, da inauguração do comitê central da candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao governo do Acre. O evento reuniu candidatos e apoiadores da coligação Trabalho da Esperança e reforçou a articulação política entre os integrantes do grupo para as eleições.

A mobilização em apoio a Tadeu Hassem também marcou o evento, com a participação expressiva da militância do candidato. O momento contou ainda com um bandeiraço em frente ao Terminal Urbano de Rio Branco, reunindo apoiadores que levaram as cores e símbolos da campanha para as ruas.

Segundo o candidato, esses momentos aproximam a população dos políticos que escolheram apoiar e permitem apresentar as propostas que pretendem defender na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“É disso que eu gosto. Estar na rua e perto do povo, construindo uma história nova. A força desse projeto vem justamente de quem acredita, participa e está junto”, afirmou Tadeu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom