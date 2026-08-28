Thor diz que é diferente de candidatos que “até ontem estavam juntos”

Na estreia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, nesta sexta-feira (28), o candidato ao governo do Acre Thor Dantas (PSB) apostou na própria trajetória profissional e na experiência na área da saúde para se apresentar aos eleitores. Médico e professor, Thor foi mostrado como uma alternativa aos grupos políticos que tradicionalmente disputam o comando do Estado.

Logo no início do programa, o candidato afirma conhecer de perto as necessidades e as potencialidades do Acre e apresenta sua candidatura como uma tentativa de transformar essas condições em oportunidades para a população.

“Meu nome é Thor Dantas, sou médico e professor. Tenho experiência de gestão pública e sou um acreano que conhece o Acre de perto”, afirma.

A propaganda também trabalha uma das principais dúvidas que a campanha pretende responder ao eleitor: por que acreditar que Thor faria diferente de outros candidatos que já prometeram mudanças no Estado.

O próprio programa levanta a questão: “Todo ano acontece a mesma coisa. Aparece candidato dizendo que com ele o Acre vai mudar. Por que eu devo acreditar que com o Thor vai ser diferente?”

Na sequência, a campanha tenta diferenciar o candidato dos demais concorrentes ao destacar sua trajetória profissional. O vídeo cita a passagem de Thor pela direção do Pronto-Socorro e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), além de sua participação na criação da Faculdade de Medicina do Acre.

A atuação durante a pandemia de Covid-19 também recebe espaço de destaque. Segundo a propaganda, Thor esteve na linha de frente do atendimento durante o período mais crítico da crise sanitária.

“Na pandemia, quando a gente precisava de um [médico], ele foi para a linha de frente e batalhou para salvar milhares de vidas”, diz a narração.

O programa ainda utiliza depoimentos para apresentar pessoas que estão ao lado do candidato. Uma das falas é de alguém que afirma ter acompanhado de perto os impactos da pandemia e defende a necessidade de um governo com planejamento e responsabilidade.

“Eu vi de perto a dor das pessoas e suas famílias. Vi os profissionais de saúde exaustos, vi gente lutando pela vida e vi como o Acre precisa de um governo que saiba planejar e fazer as coisas com responsabilidade e com seriedade”, diz o depoimento.

Na parte final, Thor deixa de lado a apresentação de sua trajetória e enumera problemas que pretende enfrentar caso seja eleito. O candidato cita a necessidade de melhorias nos ramais, na saúde, oportunidades para a juventude e investimentos em educação.

“Eu vim aqui para trabalhar”, repete Thor durante o programa.

A propaganda termina orientando o eleitor a acompanhar a trajetória do candidato e o plano de governo que, segundo a campanha, será apresentado nas próximas semanas.

A estreia também marca o início de uma nova etapa da disputa pelo governo do Acre, agora com os candidatos ocupando oficialmente o espaço destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

Assista: