TSE autoriza forças federais para reforçar a segurança das eleições no Acre

Entre os motivos apresentados nos pedidos estão dificuldades para chegar a comunidades mais isoladas | Foto: Reprodução

O Acre está entre os estados que terão reforço de forças federais durante o primeiro turno das eleições de 2026. A autorização foi aprovada nesta quinta-feira (27) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão unânime. Além do Acre, a medida também atende pedidos de municípios do Tocantins, Ceará, Rio de Janeiro e Piauí.

A presença das forças federais tem como objetivo ajudar a garantir que a votação e a apuração ocorram normalmente. A medida pode ser adotada quando as autoridades locais entendem que as forças de segurança disponíveis no município não são suficientes para manter a tranquilidade durante o processo eleitoral.

Entre os motivos apresentados nos pedidos estão dificuldades para chegar a comunidades mais isoladas, como aldeias indígenas e áreas ribeirinhas, além de regiões de fronteira e locais de difícil acesso. A falta de veículos adequados para transportar equipes e garantir o deslocamento de eleitores também foi apontada.

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Outra preocupação citada pelas autoridades é a segurança em áreas onde existem conflitos agrários, disputas entre grupos criminosos e histórico de violência. Nesses casos, o reforço federal busca contribuir para que eleitores, mesários e demais profissionais envolvidos nas eleições possam exercer suas funções com segurança.

O pedido de apoio segue um processo definido pela Justiça Eleitoral. Primeiro, as autoridades estaduais encaminham a solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Depois da análise, o pedido é enviado ao TSE, que decide se autoriza ou não o envio das forças federais.

A medida é utilizada pela Justiça Eleitoral em diferentes eleições e não significa que haverá intervenção nas cidades. O objetivo é reforçar a segurança e garantir o funcionamento das eleições nos locais considerados mais sensíveis.