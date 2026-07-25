Com o anúncio, o MDB reforça a sua chapa para a Câmara dos Deputados

dirigente político destacou que se sente pronto para o retorno | Foto: ContilNet

Durante a convenção do MDB realizada neste sábado (25), na sede da sigla em Rio Branco, o presidente estadual do partido, Vagner Sales, confirmou mais uma vez a sua pré-candidatura a deputado federal para as eleições deste ano.

Após ter sua situação junto à Justiça Eleitoral concluída e cumprir um período de afastamento das disputas diretas, o dirigente político destacou que se sente pronto para o retorno e projetou um forte desempenho nas urnas, especialmente com o apoio de sua base tradicional na região do Juruá.

“Minha situação na Justiça Eleitoral está concluída. Tive um prazo de descanso e hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu acredito que a minha vinda para essa chapa do MDB vai somar muito, porque nós temos um reduto eleitoral bastante forte, que é o Juruá. Eu tenho lá um eleitor que está com vontade, está com saudade de votar no Vagner Sales. Então não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai fazer uma boa campanha e vamos trabalhar para poder sermos o representante do povo do estado do Acre lá no Congresso Nacional”, declarou Sales.

Com o anúncio, o MDB reforça a sua chapa para a Câmara dos Deputados, apostando no peso político e na capilaridade eleitoral do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul no interior do estado.