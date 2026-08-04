Presidente estadual do MDB falou com o ContilNet na entrada do evento

Segundo Vagner, a receptividade à chapa formada por Mailza e Jéssica tem sido positiva. — Foto: ContilNet

O presidente estadual do MDB e pai da pré-candidata a vice-governadora Jéssica Sales, Vagner Sales, afirmou nesta terça-feira (4), antes do início da convenção que oficializa as candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Acre e de Jéssica à vice-governadoria, que a chapa tem conquistado apoio em diversas regiões do estado. A declaração foi dada na chegada ao Sesc Bosque, em Rio Branco.

Segundo Vagner, a receptividade à chapa formada por Mailza e Jéssica tem sido positiva, especialmente no Vale do Juruá, onde, segundo ele, a ex-deputada federal possui forte liderança política.

“A gente fica impressionado com a força que tem hoje a Mailza e a Jéssica Sales. Essa chapa pegou no Acre. Esse movimento que a gente vê em torno das candidaturas das mulheres não é somente aqui em Rio Branco, mas principalmente no Vale do Juruá, onde a Jéssica tem um poder muito forte”, afirmou.

Durante a entrevista, Vagner destacou a trajetória política da filha e disse que o MDB apresenta ao eleitorado uma candidata preparada para exercer a função de vice-governadora.

“Como presidente do MDB, estou apresentando nesta convenção uma pessoa de alta capacidade, uma pessoa brilhante, que faz política de resultados, que é a minha filha, Jéssica Sales”, declarou.

Ao defender a participação feminina na política, Vagner afirmou que as mulheres costumam atuar com maior sensibilidade diante das necessidades da população. Como exemplo, citou a experiência da esposa, Antônia Sales, e da filha, Jéssica Sales.

“Eu posso falar de mulher na política porque na minha casa tem a Antônia, que tem mais de 20 anos de mandato. A Jéssica foi deputada federal por oito anos. Eu sei o sentimento que as mulheres têm com os problemas da população. Elas têm mais carinho, mais sentimento, escutam mais e sofrem mais”, disse.

Na avaliação do dirigente do MDB, a chapa formada por Mailza Assis e Jéssica Sales reúne as condições para atender às principais demandas do Acre, como geração de empregos, construção de moradias, fortalecimento da agricultura e oportunidades para a juventude.

“Não tenho nenhuma dúvida de que essas duas mulheres vão fazer aquilo que o Acre está esperando: desenvolvimento, muito trabalho, geração de emprego, construção de casas, fortalecimento da agricultura e oportunidades para a juventude”, concluiu.

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