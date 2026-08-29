A corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados no Acre já começou a revelar também outro tipo de disputa: a financeira. Levantamento feito pelo ContilNet neste sábado (29), com base nos dados disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra quais candidatos a deputado federal já receberam as maiores parcelas do fundo eleitoral para financiar suas campanhas.
Os valores ajudam a dimensionar a estrutura financeira disponível para cada candidatura neste início de campanha. Entre os nomes que já tiveram recursos declarados, as transferências variam de pouco mais de R$ 160 mil a mais de R$ 1 milhão.
O maior valor identificado até agora é de Perpétua Almeida, do PCdoB, com R$ 1.134.870,00 declarados.
Na sequência vem Fábio Rueda, candidato pelo União Brasil, que recebeu R$ 1 milhão em recursos do fundo eleitoral.
Cacilda Barbosa, do PL, aparece com R$ 800 mil. Vanda Milani, do Republicanos, recebeu R$ 750 mil, enquanto André Kamai, do PT, registra R$ 703 mil, recurso repassado pela direção nacional da legenda.
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Também aparecem na faixa de R$ 600 mil Eden Azevedo, Lindemberg da Citolab e Manoel Gerônimo, além de Mirla Miranda, todos com esse valor registrado no levantamento.
Eber Machado, do Republicanos, recebeu R$ 502 mil. Sheila Andrade, também do Republicanos, aparece com R$ 500 mil.
Entre os demais candidatos com valores já declarados estão Blandina Menezes, do PL, com R$ 310 mil; Juliet, do Cidadania, com R$ 301 mil; Coronel Edvan, do Republicanos, com R$ 250 mil; e Joãozinho, do PCdoB, com R$ 162 mil.
De onde vem o dinheiro
Os recursos fazem parte do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral, criado para financiar campanhas políticas com dinheiro público.
A distribuição não é necessariamente igual entre os candidatos de uma mesma legenda. Os partidos recebem os recursos e definem, dentro das regras eleitorais, como serão feitas as transferências para as candidaturas.
No levantamento do ContilNet, alguns repasses aparecem identificados como provenientes das direções nacionais dos partidos. É o caso de André Kamai, que recebeu R$ 703 mil da direção nacional do PT, e de Blandina Menezes, que registra R$ 310 mil provenientes da direção nacional do PL.
O volume de recursos, entretanto, não representa sozinho o tamanho ou a força de uma candidatura. O dinheiro disponível é apenas um dos elementos de uma campanha, que envolve ainda estrutura partidária, alianças, presença territorial, tempo de propaganda e capacidade de mobilização de eleitores.
Ranking dos maiores valores
Considerando os valores já declarados ao TSE até este sábado, os maiores volumes identificados pelo ContilNet são:
|Candidato
|Partido
|Valor declarado
|Perpétua Almeida
|PCdoB
|R$ 1.134.870
|Fábio Rueda
|União Brasil
|R$ 1.000.000
|Cacilda Barbosa
|PL
|R$ 800.000
|Vanda Milani
|Republicanos
|R$ 750.000
|André Kamai
|PT
|R$ 703.000
|Eden Azevedo
|PL
|R$ 600.000
|Lindemberg da Citolab
|PL
|R$ 600.000
|Manoel Gerônimo
|Republicanos
|R$ 600.000
|Mirla Miranda
|Republicanos
|R$ 600.000
|Eber Machado
|Republicanos
|R$ 502.000
|Sheila Andrade
|Republicanos
|R$ 500.000
|Blandina Menezes
|PL
|R$ 310.000
|Juliet
|Cidadania
|R$ 301.000
|Coronel Edvan
|Republicanos
|R$ 250.000
|Joãozinho
|PCdoB
|R$ 162.000
Os números ainda podem mudar
O levantamento considera exclusivamente os valores que já constavam no sistema de prestação de contas do TSE no momento da consulta realizada pelo ContilNet neste sábado (29).
Por isso, a lista não deve ser interpretada como um retrato definitivo do financiamento das campanhas. Alguns candidatos a deputado federal ainda não haviam declarado recursos ao tribunal e, por essa razão, não aparecem entre os nomes relacionados.
À medida que novas transferências forem registradas e as campanhas atualizarem suas prestações de contas, os valores podem mudar — e o ranking também.