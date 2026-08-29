Levantamento do ContilNet com dados do TSE mostra quem já recebeu os maiores repasses

Perpetua, Rueda e Cacilda lideram até agora/Foto: Reprodução

A corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados no Acre já começou a revelar também outro tipo de disputa: a financeira. Levantamento feito pelo ContilNet neste sábado (29), com base nos dados disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra quais candidatos a deputado federal já receberam as maiores parcelas do fundo eleitoral para financiar suas campanhas.

Os valores ajudam a dimensionar a estrutura financeira disponível para cada candidatura neste início de campanha. Entre os nomes que já tiveram recursos declarados, as transferências variam de pouco mais de R$ 160 mil a mais de R$ 1 milhão.

O maior valor identificado até agora é de Perpétua Almeida, do PCdoB, com R$ 1.134.870,00 declarados.

Na sequência vem Fábio Rueda, candidato pelo União Brasil, que recebeu R$ 1 milhão em recursos do fundo eleitoral.

Cacilda Barbosa, do PL, aparece com R$ 800 mil. Vanda Milani, do Republicanos, recebeu R$ 750 mil, enquanto André Kamai, do PT, registra R$ 703 mil, recurso repassado pela direção nacional da legenda.

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Também aparecem na faixa de R$ 600 mil Eden Azevedo, Lindemberg da Citolab e Manoel Gerônimo, além de Mirla Miranda, todos com esse valor registrado no levantamento.

Eber Machado, do Republicanos, recebeu R$ 502 mil. Sheila Andrade, também do Republicanos, aparece com R$ 500 mil.

Entre os demais candidatos com valores já declarados estão Blandina Menezes, do PL, com R$ 310 mil; Juliet, do Cidadania, com R$ 301 mil; Coronel Edvan, do Republicanos, com R$ 250 mil; e Joãozinho, do PCdoB, com R$ 162 mil.

De onde vem o dinheiro

Os recursos fazem parte do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral, criado para financiar campanhas políticas com dinheiro público.

A distribuição não é necessariamente igual entre os candidatos de uma mesma legenda. Os partidos recebem os recursos e definem, dentro das regras eleitorais, como serão feitas as transferências para as candidaturas.

No levantamento do ContilNet, alguns repasses aparecem identificados como provenientes das direções nacionais dos partidos. É o caso de André Kamai, que recebeu R$ 703 mil da direção nacional do PT, e de Blandina Menezes, que registra R$ 310 mil provenientes da direção nacional do PL.

O volume de recursos, entretanto, não representa sozinho o tamanho ou a força de uma candidatura. O dinheiro disponível é apenas um dos elementos de uma campanha, que envolve ainda estrutura partidária, alianças, presença territorial, tempo de propaganda e capacidade de mobilização de eleitores.

Ranking dos maiores valores

Considerando os valores já declarados ao TSE até este sábado, os maiores volumes identificados pelo ContilNet são:

Candidato Partido Valor declarado Perpétua Almeida PCdoB R$ 1.134.870 Fábio Rueda União Brasil R$ 1.000.000 Cacilda Barbosa PL R$ 800.000 Vanda Milani Republicanos R$ 750.000 André Kamai PT R$ 703.000 Eden Azevedo PL R$ 600.000 Lindemberg da Citolab PL R$ 600.000 Manoel Gerônimo Republicanos R$ 600.000 Mirla Miranda Republicanos R$ 600.000 Eber Machado Republicanos R$ 502.000 Sheila Andrade Republicanos R$ 500.000 Blandina Menezes PL R$ 310.000 Juliet Cidadania R$ 301.000 Coronel Edvan Republicanos R$ 250.000 Joãozinho PCdoB R$ 162.000

Os números ainda podem mudar

O levantamento considera exclusivamente os valores que já constavam no sistema de prestação de contas do TSE no momento da consulta realizada pelo ContilNet neste sábado (29).

Por isso, a lista não deve ser interpretada como um retrato definitivo do financiamento das campanhas. Alguns candidatos a deputado federal ainda não haviam declarado recursos ao tribunal e, por essa razão, não aparecem entre os nomes relacionados.

À medida que novas transferências forem registradas e as campanhas atualizarem suas prestações de contas, os valores podem mudar — e o ranking também.