Velloso defende compras locais e crédito em reunião com Sindpan

Velloso participa de reunião com representantes do Sindpan/Foto: Assessoria

O candidato ao Senado, Dr. Eduardo Velloso, participou, na noite desta quinta-feira (27), de uma reunião com representantes do Sindpan, ao lado do candidato ao Governo, Tião Bocalom, e do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene. O encontro teve como principal pauta o fortalecimento das empresas acreanas e a geração de mais oportunidades de trabalho no estado.

Durante a conversa, Velloso defendeu que o Governo do Estado amplie a compra de produtos fabricados por empresas locais, seguindo uma política que já vem sendo adotada pela Prefeitura de Rio Branco. A ideia é fazer com que uma parcela maior dos recursos públicos permaneça circulando dentro da própria economia acreana.

“Quando o poder público compra de uma empresa daqui, esse dinheiro continua girando no Acre. A empresa vende mais, consegue crescer e abre novas vagas. Precisamos olhar primeiro para quem produz e gera emprego dentro do nosso estado”, afirmou Velloso.

O candidato também relacionou o fortalecimento das empresas à criação de oportunidades para os jovens, principalmente para quem busca o primeiro emprego. Para Velloso, aumentar a atividade econômica local é uma das formas de diminuir a saída de acreanos para outros estados em busca de trabalho.

“Tem muito jovem querendo começar a vida profissional e não encontra uma oportunidade. Quando fortalecemos nossas empresas, criamos condições para surgir o primeiro emprego e para esse jovem construir a vida aqui, perto da família, sem precisar arrumar a mala pra ir embora do Acre e procurar uma chance”, destacou.

Velloso afirmou ainda que pretende, no Senado, trabalhar pela ampliação de crédito, investimentos e políticas federais que possam apoiar o setor produtivo acreano. “O nosso desafio é fazer o Acre gerar mais emprego aqui dentro. Brasília tem instrumentos para ajudar nisso, e eu quero usar o Senado para abrir essas portas para quem empreende e para quem está procurando trabalho”, concluiu.