A vereadora disse ainda que a situação estaria afetando principalmente pais e mães de família

Vereadora Helissandra Matos (MDB)/Foto: ContilNet

A vereadora Helissandra Matos (MDB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Sena Madureira na noite desta terça-feira (25) para fazer uma denúncia de suposta coação contra servidores públicos municipais. Segundo a parlamentar, trabalhadores estariam sendo pressionados a declarar apoio e votar em candidatos ligados ao prefeito Gerlen Diniz.

Helissandra afirmou que passou a receber relatos de servidores desde que decidiu deixar a base de apoio ao prefeito. De acordo com ela, os trabalhadores estariam sendo incomodados e pressionados até mesmo durante o expediente e em seus locais de trabalho.

A vereadora disse ainda que a situação estaria afetando principalmente pais e mães de família, que temem sofrer consequências por suas escolhas políticas. Durante seu pronunciamento, ela afirmou que não considera justo que trabalhadores sejam prejudicados por uma decisão política tomada por ela.

“Se tiver que pagar um preço por minha decisão política, que esse preço seja pago por mim e não por pais de famílias e trabalhadores. Tenho recebido várias denúncias de perseguição e coação. Isso é um absurdo”, declarou Helissandra.

A parlamentar não apresentou, durante o pronunciamento, detalhes sobre os servidores que teriam feito as denúncias, nem documentos que comprovem as supostas práticas. As acusações, portanto, deverão ser apuradas pelos órgãos competentes, caso sejam formalizadas.