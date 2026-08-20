Vereadora Helissandra Matos (MDB)/Foto: Reprodução

A vereadora Helissandra Matos (MDB) anunciou sua saída da base de apoio ao prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, na Câmara Municipal. A decisão ocorre em meio às recentes mudanças no cenário político do município, especialmente após o rompimento entre o prefeito e o deputado estadual Tanízio Sá.

Em um posicionamento público, Helissandra explicou que fazia parte de um grupo político formado a partir de alianças entre Gerlen Diniz, Tanízio Sá, o então projeto político de Manoel Gerônimo para deputado federal e outras lideranças.

Segundo a vereadora, enquanto a composição permaneceu unificada, ela procurou atuar de maneira responsável e respeitar as decisões construídas pelo grupo. Com a mudança no cenário político, porém, decidiu seguir ao lado de Tanízio Sá, com quem afirma ter uma relação política construída há vários anos.

“Sou vereadora pelo MDB e minha trajetória política sempre esteve ligada ao deputado estadual Tanízio Sá, que esteve ao meu lado, acreditou no meu projeto e teve participação importante na construção da minha eleição. Por isso, minha decisão é permanecer ao lado de quem sempre esteve comigo, mantendo a coerência, a gratidão e, acima de tudo, a palavra”, declarou.

Helissandra ressaltou que a decisão não representa uma ruptura pessoal com o prefeito Gerlen Diniz e afirmou que continuará mantendo o diálogo com o Poder Executivo sempre que isso resultar em benefícios para a população de Sena Madureira.

“Isso não significa desrespeito, ingratidão ou qualquer tentativa de criar conflitos com o prefeito Gerlen Diniz ou com aqueles que permanecem em seu grupo político. Continuarei exercendo meu mandato com responsabilidade, dialogando com o Poder Executivo sempre que isso representar benefícios para a população”, afirmou.

Ao finalizar o comunicado, a vereadora destacou que seu principal compromisso permanece sendo com a população que confiou a ela o mandato e reafirmou publicamente seu posicionamento político ao lado de Tanízio Sá.

“Na política, alianças podem mudar, grupos podem seguir caminhos diferentes, mas acredito que princípios, lealdade e coerência precisam permanecer”, concluiu.