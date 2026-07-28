Vice de Bocalom aposta em campanha “pé no chão” em Cruzeiro do Sul

Natural de Cruzeiro do Sul, Adônis ganhou projeção política ao disputar a Prefeitura da cidade em 2020

Adônis afirma que a receptividade da população tem sido positiva. — Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, apresenta nesta terça-feira (28) o nome do seu companheiro de chapa pelo PSDB/Cidadania. O escolhido é o sargento Adônis, militar da ativa e liderança política de Cruzeiro do Sul. O evento está marcado para as 19h, no salão de festa da AABB, no município.

Natural de Cruzeiro do Sul, Adônis ganhou projeção política ao disputar a Prefeitura da cidade em 2020, quando conquistou 9.077 votos e terminou na terceira colocação. A escolha busca fortalecer a representatividade do Vale do Juruá na composição da chapa que disputará o Palácio Rio Branco.

Enquanto concilia a carreira militar com a pré-campanha, Adônis tem dedicado os dias de folga ao contato direto com a população. Percorrendo ruas e comércios, ele distribui material informativo e conversa com moradores para apresentar as propostas da chapa.

Segundo o pré-candidato a vice-governador, a estratégia de campanha será mantida até o dia da eleição.

“Essa é a minha essência e nós vamos conquistar esta vitória no dia 4 de outubro desta forma: pé no chão, apertando as mãos e conquistando corações. O povo quer saber qual é o melhor projeto de desenvolvimento para o Acre. Nós não vamos medir esforços para dialogar, conversar com as pessoas e mostrar que o melhor projeto para o Estado é o projeto do Tião Bocalom.”

Adônis afirma que a receptividade da população tem sido positiva e relata que o contato direto tem fortalecido sua motivação durante a pré-campanha.

“As pessoas estão se emocionando. Em alguns momentos eu pude perceber nos olhos delas lágrimas de emoção. Isso é muito gratificante. Tenho certeza de que vamos conseguir transmitir a mensagem da experiência de gestão comprovada do Tião Bocalom.”

Durante uma das visitas, o comerciante Luiz Cordeiro recebeu o jornal com informações sobre as ações desenvolvidas por Bocalom em Rio Branco. Para ele, a gestão do atual prefeito da capital credencia o pré-candidato a administrar o Estado.

“Eu acompanho o trabalho do Bocalom. Já morei em Rio Branco e tenho familiares que vivem lá. Pelos jornais e pelo que vi, ele fez muitas melhorias em bairros que precisavam de obras. Foi um serviço muito bom para a população. O que ele fez em Rio Branco credencia ele a fazer muito mais pelo Acre.”

A apresentação oficial de Adônis como pré-candidato a vice-governador ocorre às 19h desta terça-feira, no salão de festas da AABB, em Cruzeiro do Sul, reunindo apoiadores e lideranças políticas da região do Vale do Juruá.