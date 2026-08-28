Ator de Breaking Bad completou 47 anos, mas montagens de fãs geraram alarme sobre falso falecimento

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Homenagens com fotos em preto e branco pelo aniversário de 47 anos do astro de ‘Breaking Bad’ confundiram internautas nas redes sociais.

O ator Aaron Paul, eternizado pelo papel de Jesse Pinkman na prestigiada série Breaking Bad, tornou-se assunto nas redes sociais devido a um boato infundado sobre sua morte.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a confusão começou após internautas publicarem homenagens para comemorar o aniversário do artista.

“Aaron completou 47 anos e recebeu felicitações. No entanto, postagens com fotos em preto e branco e cenários celestiais fizeram usuários acreditarem em um suposto falecimento”, explicou Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Ausência das redes e confirmação dos fatos

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, não existe qualquer registro ou nota oficial que indique o falecimento do ator:

Padrão Visual Confuso: O uso de filtros monocromáticos e imagens de nuvens, comumente aplicados em notas de pesar, induziu leitores ao erro à primeira vista.

Afastamento do Instagram: A última publicação do astro ocorreu em 17 de fevereiro de 2026, quando ele anunciou uma pausa no uso das redes sociais para buscar mais inspiração longe dos celulares.

Trabalhos Recentes: O ator segue ativo na carreira audiovisual, e o alarme não passou de um mal-entendido alimentado pela viralização de conteúdos no X (antigo Twitter).

Aaron Paul realmente morreu?

Não. O ator está vivo. O boato sobre sua morte surgiu após postagens de aniversário com estética de luto confundirem os internautas.

Por que Aaron Paul não posta fotos no Instagram?

O ator anunciou em fevereiro que faria uma pausa por tempo indeterminado nas redes sociais para se afastar do telefone.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet