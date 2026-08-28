Rapper busca profissional no mundo todo para criar sabores e testar tendências em sua empresa

Prince Williams/FilmMagic

O rapper e empresário abriu seleção internacional para contratar profissional responsável por testar sabores e mapear tendências mundiais.

O rapper e empresário norte-americano Snoop Dogg surpreendeu o público ao anunciar uma vaga de trabalho bastante inusitada em suas redes sociais.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a oportunidade é para o cargo de degustador oficial em sua empresa de sorvetes, oferecendo remuneração de US$ 10 mil mensais (cerca de R$ 51 mil).

“Estou contratando um degustador internacional de sorvete por US$ 10 mil por mês. Você pode se candidatar de qualquer lugar do mundo. Inscrições abertas”, revelou Snoop Dogg em vídeo citado por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Atribuições do cargo e perfil exigido

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a contratação é 100% remota e aberta a candidatos de fora dos Estados Unidos:

Funções Principais: Mapear tendências de mercado e novos sabores em escala global, além de sugerir conceitos criativos de marketing para os produtos.

Fluência no Idioma: É fundamental ter domínio fluente da língua inglesa para comunicação direta com a equipe.

Interesses Culturais: O candidato deve demonstrar forte interesse por gastronomia, inovação alimentícia e cultura geral.

Estilo de Vida: O astro destacou que busca pessoas com um perfil calmo, leve e autêntico para integrar seu time.

Quem pode se candidatar à vaga de degustador de sorvete do Snoop Dogg?

Pessoas de qualquer lugar do mundo podem se inscrever, desde que tenham fluência em inglês, interesse por gastronomia e um perfil tranquilo.

Qual é o salário oferecido para trabalhar na empresa de sorvetes do Snoop Dogg?

A remuneração anunciada é de US$ 10 mil por mês, o que equivale a cerca de R$ 51 mil na cotação atual.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet