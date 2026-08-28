A jornalista do ‘Fantástico’ compartilhou vídeo ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, para celebrar a chegada de Malik.
A jornalista e apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, de 48 anos, surpreendeu o público ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a novidade foi revelada em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura.
“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado, lhe damos as boas-vindas”, declarou Maju Coutinho em postagem citada por Camilla Germano no METRÓPOLES.
Significado do nome e homenagem musical
Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a celebração do casal envolveu referências da MPB e muita emoção:
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Sexo e Nome do Bebê: A jornalista confirmou que espera um menino e que o filho se chamará Malik.
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Homenagem Musical: Na publicação, Maju citou versos da canção Boas-Vindas, composta e lançada por Caetano Veloso e Gilberto Gil em 1991.
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Nova Fase do Casal: Maju definiu o momento como um “show da vida particular”, fazendo um trocadilho com a atração que comanda nas noites de domingo na TV Globo.
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Repercussão nas Redes: Fãs, colegas de imprensa e personalidades comemoraram a notícia nos comentários da publicação com felicitações à família.
Maju Coutinho está grávida de quantos anos?
A apresentadora anunciou a primeira gravidez aos 48 anos de idade.
Qual é o sexo e o nome do filho de Maju Coutinho?
Maju Coutinho revelou que espera um menino, que receberá o nome de Malik.