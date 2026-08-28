Apresentadora do Fantástico revelou que espera um menino chamado Malik ao lado do marido.

Reprodução/Instagram

A jornalista do ‘Fantástico’ compartilhou vídeo ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, para celebrar a chegada de Malik.

A jornalista e apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, de 48 anos, surpreendeu o público ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a novidade foi revelada em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura.

“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado, lhe damos as boas-vindas”, declarou Maju Coutinho em postagem citada por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Significado do nome e homenagem musical

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a celebração do casal envolveu referências da MPB e muita emoção:

Sexo e Nome do Bebê: A jornalista confirmou que espera um menino e que o filho se chamará Malik .

Homenagem Musical: Na publicação, Maju citou versos da canção Boas-Vindas , composta e lançada por Caetano Veloso e Gilberto Gil em 1991.

Nova Fase do Casal: Maju definiu o momento como um “show da vida particular”, fazendo um trocadilho com a atração que comanda nas noites de domingo na TV Globo.

Repercussão nas Redes: Fãs, colegas de imprensa e personalidades comemoraram a notícia nos comentários da publicação com felicitações à família.

Maju Coutinho está grávida de quantos anos?

A apresentadora anunciou a primeira gravidez aos 48 anos de idade.

Qual é o sexo e o nome do filho de Maju Coutinho?

Maju Coutinho revelou que espera um menino, que receberá o nome de Malik.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet