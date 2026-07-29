Fábio Villas se pronunciou a convidados após acusações de traição na despedida de solteira.

Reprodução/Instagram @marinapumar

Empresário enviou comunicado a convidados reafirmando a decisão de seguir com a união após polêmica sobre viagem à Grécia.

O casamento entre a influenciadora Marina Pumar e o empresário Fábio Villas, amigo do jogador Neymar, segue confirmado.

Após dias de especulações e rumores nas redes sociais por conta de acusações de traição feitas durante a despedida de solteira da noiva, o empresário comunicou a familiares e amigos que a cerimônia será realizada normalmente.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a decisão foi oficializada em um comunicado direto enviado aos convidados na terça-feira (28/7).

“Hoje, reafirmamos esse ‘sim’. Seguimos escolhendo um ao outro, acreditando no casamento, na nossa família e no amor que construímos. É juntos que vamos continuar escrevendo a nossa história”, declarou o empresário em mensagem divulgada pelo METRÓPOLES.

O histórico da controvérsia e a defesa da influenciadora

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os desdobramentos do caso envolvem os seguintes aspectos:

Acusações nas Redes: A controvérsia teve início após boatos apontarem que Marina teria traído o noivo durante uma viagem de despedida de solteira realizada em Mykonos, na Grécia.

Posicionamento Jurídico: A defesa da influenciadora rebatou veementemente as acusações, classificando-as como “absolutamente falsas e criminosas” , e informando a adoção de medidas judiciais nas esferas cível e criminal contra a autora dos boatos.

Superação da Crise: Na mensagem aos convidados, Fábio lamentou que assuntos de cunho estritamente particular tenham se tornado objeto de julgamento público e solicitou discrição aos amigos para preservar a cerimônia.

O casamento entre Fábio Villas e Marina Pumar foi cancelado?

Não. O empresário Fábio Villas confirmou aos convidados que o casamento está mantido e que o casal decidiu superar a crise.

Qual foi a origem da polêmica envolvendo o casal?

A controvérsia começou com acusações em redes sociais sobre uma suposta traição durante a viagem de despedida de solteira da influenciadora na Grécia.

O que disse a defesa de Marina Pumar sobre os boatos?

A defesa da influenciadora negou categoricamente as acusações, afirmando serem falsas e criminosas, e confirmou que tomará providências judiciais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet