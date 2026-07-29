Artista britânico acumulou dezenas de papéis marcantes na televisão e no cinema; causa da morte não foi divulgada.
O ator britânico Tom Chadbon faleceu no último final de semana de julho (entre os dias 25 e 26), aos 80 anos. A notícia foi confirmada pela companhia editorial e produtora Fantom Events através de uma publicação em suas redes sociais.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a causa da morte do artista não foi tornada pública.
“Ele sempre foi um homem carinhoso e amigável para trabalhar ao lado. Nós enviamos nossas condolências à família dele neste momento triste”, destacou a nota oficial divulgada pelo METRÓPOLES.
Carreira prolífica na TV britânica e em Hollywood
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, Tom Chadbon construiu uma sólida trajetória como ator de personagens marcantes:
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Papéis de Destaque Global: Interpretou o Alto Septão Maynard na mundialmente aclamada Game of Thrones; viveu Duggan e Merdeen no clássico Doctor Who; e atuou como corretor da Bolsa de Valores no filme 007: Casino Royale (2006).
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Trajetória na Televisão: Nascido em 27 de fevereiro de 1946, Chadbon teve presença constante em dezenas de séries britânicas ao longo de décadas, incluindo The Memoirs of Sherlock Holmes, Silent Witness, Casualty, The Bill, Midsomer Murders e Father Brown.
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Passagem pelo Cinema: No audiovisual para as grandes telas, integrou o elenco de produções como The Beast Must Die (1974), Tess (1979), Dance with a Stranger (1985) e Shooting Fish (1997).
Quem foi Tom Chadbon em Game of Thrones?
Tom Chadbon interpretou o personagem Alto Septão Maynard na famosa série da HBO.
Qual foi a causa da morte de Tom Chadbon?
A causa do falecimento do ator britânico não foi divulgada oficialmente pela família ou pela produtora.
Em quais episódios ou papéis ele se destacou em Doctor Who?
O ator ficou conhecido entre os fãs da franquia por interpretar os personagens Duggan e Merdeen em diferentes fases de Doctor Who.