Músico e ator britânico marcou época na TV e no cinema

Reprodução/ Instagram

Artista britânico acumulou dezenas de papéis marcantes na televisão e no cinema; causa da morte não foi divulgada.

O ator britânico Tom Chadbon faleceu no último final de semana de julho (entre os dias 25 e 26), aos 80 anos. A notícia foi confirmada pela companhia editorial e produtora Fantom Events através de uma publicação em suas redes sociais.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a causa da morte do artista não foi tornada pública.

“Ele sempre foi um homem carinhoso e amigável para trabalhar ao lado. Nós enviamos nossas condolências à família dele neste momento triste”, destacou a nota oficial divulgada pelo METRÓPOLES.

Carreira prolífica na TV britânica e em Hollywood

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, Tom Chadbon construiu uma sólida trajetória como ator de personagens marcantes:

Papéis de Destaque Global: Interpretou o Alto Septão Maynard na mundialmente aclamada Game of Thrones ; viveu Duggan e Merdeen no clássico Doctor Who ; e atuou como corretor da Bolsa de Valores no filme 007: Casino Royale (2006).

Trajetória na Televisão: Nascido em 27 de fevereiro de 1946, Chadbon teve presença constante em dezenas de séries britânicas ao longo de décadas, incluindo The Memoirs of Sherlock Holmes , Silent Witness , Casualty , The Bill , Midsomer Murders e Father Brown .

Passagem pelo Cinema: No audiovisual para as grandes telas, integrou o elenco de produções como The Beast Must Die (1974), Tess (1979), Dance with a Stranger (1985) e Shooting Fish (1997).

Quem foi Tom Chadbon em Game of Thrones?

Tom Chadbon interpretou o personagem Alto Septão Maynard na famosa série da HBO.

Qual foi a causa da morte de Tom Chadbon?

A causa do falecimento do ator britânico não foi divulgada oficialmente pela família ou pela produtora.

Em quais episódios ou papéis ele se destacou em Doctor Who?

O ator ficou conhecido entre os fãs da franquia por interpretar os personagens Duggan e Merdeen em diferentes fases de Doctor Who.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet